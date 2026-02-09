Mașina Benetton B192, cu care Michael Schumacher a obținut prima sa victorie în Formula 1 la Marele Premiu al Belgiei în 1992, a fost vândută pentru 5 milioane de euro.

Michael Schumacher a scris istorie în Formula 1, reușind să cucerească 7 titluri de campion mondial, două dintre ele alături de Benetton.

Tranzacția primului monopost cu care a obținut prima victorie în Formula 1 a avut loc la o licitație organizată de Broad Arrow, iar noul proprietar al monopostului a dorit să rămână anonim.

Schumacher, la acea vreme partener cu Martin Brundle, și-a asigurat prima victorie în F1 în B192 la Marele Premiu al Belgiei din 1992. Pilotul german a pilotat mașina specifică, proiectată de Rory Byrne, în cinci curse.

Martin Brundle și-a amintit de acel sezon în care a fost coleg cu Michael Schumacher.

„Acum 30 de ani, Formula 1 arăta cu totul diferit față de cum este astăzi. Existau doar 16 curse într-un sezon, dar la ele participau 16 echipe, iar nu mai puțin de 39 de piloți încercau să se califice pentru a lua startul. Williams FW14B era cea mai puternică mașină, o capodoperă tehnică pe care doar un adevărat leu o putea îmblânzi. Nigel Mansell a câștigat nouă curse și a devenit campion mondial încă de la mijlocul lunii august. Imaginați-vă asta în zilele noastre. Michael Schumacher și cu mine am făcut tot posibilul să provocăm Williams cu un Benetton B192 relativ simplu, dar extrem de eficient”, a declarat Martin Brundle, potrivit Sky Sports.

Suma exactă cu care a fost câștigată licitația este de 5.082.000 de euro, ceea ce a fost sub așteptările organizatorilor, care estimau că mașina se va vinde cu peste 8,5 milioane de euro. Cu toate acestea, cele puțin peste 5 milioane de euro asigură că acest Benetton B192, șasiu 05, se clasează pe locul nouă printre cele zece cele mai scumpe monoposturi din istoria Formulei 1 vândute la licitație.

Benetton B192 este propulsat de un motor Ford Cosworth V8 de 3,5 litri, cu o putere de 680 de cai putere, care funcționează la 13.000 rpm. În comparație cu cele mai bune motoare ale vremii, de la Renault, Honda și Ferrari, motorul Ford era inferior ca putere, însă B192 era o mașină excelentă, cu o manevrabilitate foarte bună și un grad ridicat de fiabilitate.

B192 a fost creația echipei tehnice a Benetton, condusă de Ross Brawn și Rory Byrne, cu care Michael și-a continuat ulterior cariera la Ferrari, unde a ajuns după primele sale două titluri mondiale cu Benetton în 1994 și 1995.

Fostul mare pilot de Formula 1 a avut un grav accident la schi în 2013, atunci când era alături de familie în vacanță, în Franța. Din acel moment starea de sănătate a lui Schumacher este una despre care se cunosc foarte puține detalii, familia preferând să țină situația departe de spațiul public.