Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad aduce vești excelente pentru absolvenții din Sălaj. Începând cu noul an universitar 2026-2027, extensia din Zalău, care funcționează neîntrerupt încă din anul 1999, își extinde oferta educațională. Instituția lansează un program de masterat inedit, conceput special pentru a răspunde cerințelor unei piețe europene dinamice și extrem de competitive.

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad își diversifică oferta educațională pentru anul universitar 2026–2027 prin lansarea unui nou program de studii universitare de masterat. Intitulat „Marketingul și managementul organizației în spațiul european”, acest program va fi disponibil direct în centrele universitare din Satu Mare și Zalău. Este o oportunitate majoră pentru comunitatea locală, mai ales că extensia UVVG din Zalău are deja o tradiție consolidată, funcționând cu succes în județ încă din anul 1999.

Noul program de studiu se va derula pe parcursul a 2 ani în cadrul Facultății de Științe Economice, Informatică și Inginerie. Planul de învățământ a fost conceput special pentru a răspunde cerințelor actuale ale mediului socio-economic și pentru a pregăti specialiști capabili să performeze la cel mai înalt nivel într-un context european complex.

Abordarea propusă este una interdisciplinară. Cursurile vor îmbina conceptele de marketing modern cu principiile solide ale managementului organizațional, oferind studenților o perspectivă extrem de aplicată asupra modului în care funcționează companiile și instituțiile în spațiul european. Curriculumul este puternic orientat spre dezvoltarea competențelor practice, punând un accent deosebit pe analiza detaliată a piețelor, elaborarea strategiilor de marketing și gestionarea eficientă a proceselor organizaționale în contexte internaționale.

Absolvenții vor beneficia de o pregătire adaptată 100% la realitățile economice actuale și vor primi instrumente esențiale pentru o integrare rapidă și de succes pe piața muncii. Cei interesați trebuie să știe că înscrierile se vor putea efectua extrem de simplu, în sistem online, imediat de la data deschiderii oficiale a platformei de admitere.