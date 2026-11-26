Forțele de ordine din județul Sălaj au stabilit planul de măsuri pentru manifestările dedicate Zilei Naționale a României. Efective Ministerului Afacerilor Interne vor acționa în 4 localități din județ, pentru ca evenimentele să se desfășoare în deplină siguranță.

Manifestările dedicate Zilei Naționale a României sunt organizate în municipiul Zalău, precum și în orașele Cehu Silvaniei, Jibou și Șimleu Silvaniei. În toate aceste 4 localități, adunările publice au fost autorizate, sunt structurate de ordine publică pentru pregătirea dispozitivelor speciale pentru protecția participanților.

Seria evenimentelor începe în municipiul Zalău, pe 27 noiembrie, între orele 09.00 și 12.00, cu antrenamentul general. Pe durata acestuia, circulația este restricționată pe Bulevardul Mihai Viteazul, între zona Perla și giratoriul Direcției de Sănătate Publică, pe strada 9 Mai, la intersecția străzilor Simion Oros și Unirii, precum și pe sensul de coborare al străzii Gheorghe Doja.

Pe 30 noiembrie, festivități au loc în Cehu Silvaniei, de la ora 09.00, cu restricții rutiere instituite încă de la ora 08.00, și în orașul Jibou, de la ora 12.00, unde traficul este oprit cu ora 11.30.

Pe 1 Decembrie, ceremonia din Șimleu Silvaniei debutează la ora 09.30, iar restricțiile pe strada 1 Decembrie 1918 se aplică de la ora 09.00. În municipiul Zalău, manifestările încep la ora 12.30, cu 2 momente distincte: pe Aleea Personalităților Sălăjene și pe Bulevardul Mihai Viteazul, circulația fiind închisă încă de la ora 11.00.

În timp ce polițiștii dirijează traficul și asigurările perimetrul exterior, iar pompierii sunt pregătiți pentru situații de urgență, jandarmii coordonează dispozitivele din zona interioară, inclusiv patrulele și măsurile de ordine pentru târgul de Crăciun.

Forțele de ordine le recomandă cetățenilor să respecte indicațiile organizatorilor, să evite consumul de alcool și folosirea materialelor pirotehnice și să supravegheze cu atenția copiilor. De asemenea, participanții sunt sfătuiți să nu aibă asupra lor bagaje voluminoase, deoarece se vor efectua controale corporale preventive.