În contextul începerii noului an școlar 2025 – 2026, Inspectoratul de Jandarmi Județean Sălaj a dispus o serie de măsuri menite să confere siguranță tuturor participanților la procesul educational.

Astfel, jandarmii sălăjeni vor acționa prioritar pentru participarea pentru menținerea ordinii publice în zona instituțiilor de învățământ; desfășurarea în cooperare cu I.P.J Sălaj de acțiuni preventive de combatere de tip FLASH, cu participarea unui număr mărit de efective și, nu în ultimul rând, desfășurarea de acțiuni educativ-preventive prin dezvoltarea de parteneriate educaționale sau prin derularea unor campanii derulate la nivel național sau local.