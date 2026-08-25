Zilele Municipiului Zalău aduc restricții majore și o mobilizare masivă a forțelor de ordine. Jandarmii sălăjeni vor fi prezenți în stradă în perioada 27 – 31 august 2026 pentru a asigura siguranța participanților. Inspectorul-șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj, colonelul Vasile-Adrian Cigăran, a prezentat un set clar de reguli și recomandări pentru cetățeni.

Pregătirile pentru Zilele Municipiului Zalău au intrat în linie dreaptă, iar autoritățile nu vor să lase nimic la voia întâmplării. În perioada 27.08.2026 – 31.08.2026, structurile de ordine publică vor acționa în mod integrat la nivelul întregului oraș. Jandarmii, polițiștii și celelalte structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne vor monitoriza permanent atât perimetrul central, unde se vor desfășura evenimentele, cât și zonele adiacente. Obiectivul principal este prevenirea oricăror incidente și asigurarea unui climat de siguranță pentru zecile de mii de oameni așteptați la spectacole. Conducerea Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj a subliniat că prezența forțelor de ordine va fi una vizibilă și preventivă, însă toleranța va fi zero față de cei care încalcă legea.

Pentru ca sărbătoarea comunității să nu fie umbrită de evenimente neplăcute, jandarmii au emis o serie de recomandări ferme pentru public. În primul rând, cetățenii sunt obligați să respecte în toate situațiile indicațiile forțelor de ordine și ale organizatorilor. De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să evite conflictele de orice natură și să ceară imediat sprijinul echipajelor din teren în caz de pericol. Consumul sau deținerea de substanțe interzise sunt strict interzise, iar persoanele aflate în stare de ebrietate nu vor fi lăsate să pătrundă în zonele de desfășurare a festivalului. Totodată, este interzis accesul cu obiecte periculoase. Atenție sporită trebuie acordată și cumpărăturilor de la meșterii populari. Dacă achiziționați obiecte de artizanat care pot fi considerate periculoase, cum ar fi cuțite sau alte unelte, nu trebuie să intrați cu ele în zonele aglomerate. Părinții sunt avertizați să își supravegheze minorii în permanență, iar șoferilor li se solicită să nu blocheze sub nicio formă căile de acces ale autospecialelor de intervenție rapidă de la Ambulanță, Pompieri sau Jandarmerie. Supravegheați-vă bunurile de valoare și bucurați-vă de sărbătoare în mod civilizat.