Chestorul de poliție Marius Anton Stupar, șeful Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj, anunță o mobilizare importantă a efectivelor pentru noul sezon sportiv. Polițiștii vor monitoriza atent grupurile de suporteri și vor institui filtre rutiere stricte pe arterele de acces către stadioane pentru a preveni orice incident.

Pe timpul desfășurării tuturor competițiilor sportive de pe raza județului Sălaj, structurile din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj desfășoară activități specifice. Scopul principal este asigurarea unui climat corespunzător de siguranță publică, dar și prevenirea și combaterea eficientă a faptelor antisociale. În acest context, efectivele de poliție asigură principalele căi și artere de acces către și dinspre locul de desfășurare a competiției. Aceștia au în vedere atât deplasarea în siguranță a participanților și a spectatorilor, cât și circulația organizată a grupurilor de suporteri.

Totodată, echipajele acționează ferm pentru menținerea ordinii publice la nivelul localității unde se desfășoară competiția sportivă. Acest lucru se realizează prin prezența activă în zonele cu mare afluență de persoane și în locurile identificate cu un potențial risc. O componentă esențială a activităților o reprezintă monitorizarea permanentă a galeriilor. Această misiune este realizată în strânsă cooperare cu structurile de jandarmi, atât pe timpul deplasării fanilor, cât și pe parcursul activităților sportive. Polițiștii urmăresc descurajarea comportamentelor antisociale și sunt pregătiți să intervină prompt în situația producerii unor incidente.

Pe linie de circulație rutieră, polițiștii desfășoară activități intense pentru asigurarea fluenței și siguranței traficului în zonele adiacente arenelor. Agenții rutieri vor dirija și fluidiza circulația în parcări și în zonele cu aglomerație ridicată de vehicule. Dacă situația o va impune, polițiștii vor institui devieri temporare ale traficului și vor organiza filtre rutiere stricte. Pentru ca evenimentele să se desfășoare în condiții optime, IPJ Sălaj recomandă participanților să respecte toate indicațiile forțelor de ordine și să nu blocheze sub nicio formă căile de acces sau de evacuare. De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să își planifice deplasarea din timp, să evite parcarea în zonele destinate autospecialelor de intervenție și să conducă cu prudență sporită în apropierea arenelor.