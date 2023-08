Max Verstappen, de la Red Bull Racing, a câștigat Marele Premiu de Formula 1 al Belgiei, deși a început cursa de pe locul al 6-lea.

Pornit doar de pe locul 6, Max Verstappen a câștigat Marele Premiu de Formula 1 al Belgiei. Campionul mondial a devenit lider după 17 tururi și nu a mai cedat inițiativa până la finalul întrecerii. Sergio Perez, coechipierul de la Red Bull Racing, și Charles Leclerc, de la Ferrari, au completat podiumul la finalul cursei. Olandezul a luat un avans de 125 de puncte în clasamentul general înainte de pauza de vară.

Înainte de pauza de vară, Max Verstappen a ajuns la un total de 314 puncte, cu 125 de puncte mai multe față de locul 2 ocupat de Sergio Perez. Pilotul mexican a adunat 189 de puncte. Podiumul este completat de Fernando Alonso, de la Aston Martin, cu 149 de puncte.

Reușita de la Spa Francorchamps reprezintă un pas mare pentru Max Verstappen în ceea ce privește cucerirea celui de-al treilea titlu mondial consecutiv. Red Bull a ajuns la un total de 13 victorii consecutive, după dubla lui Max Verstappen și Sergio Perez.

Red Bull se află pe primul loc în clasamentul constructorilor, cu un total de 503 puncte. Podiumul este completat de Mercedes (247 puncte) și Aston Martin (196 puncte).

La finalul cursei, Max Verstappen a dezvăluit care a fost secretul pe circuitul de la Spa Francorchamps, subliniind că este foarte încântat de monopostul în care concurează.

„A fost ceva nou să plec de pe 6. Știam că avem o mașină extraordinară și mi-am propus să avansez în primul viraj, să nu fiu prins în pluton. A funcționat perfect și cred că am luat cele mai bune decizii.Am fost puternici încă de la început și mi-am impus repede ritmul. Am încetinit puțin atunci când mi s-a spus. E o cursă care solicită foarte mult pneurile. Nu am vrut să fac lucruri care nu erau necesare și am ajuns cu bine la final.A început ploaia la un moment dat și asta te putea păcăli deoarece traseul a devenit mai alunecos. Din fericire, nu s-a întâmplat nimic rău”, a spus campionul en-titre.