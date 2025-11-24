Max Verstappen, pilotul Red Bull, a câștigat Marele Premiu de Formula 1 din Las Vegas, după o cursă excelentă. Astfel, rămâne în cărți pentru un nou titlu mondial.

Max Verstappen, pilotul Red Bull, a câștigat Marele Premiu de Formula 1 din Las Vegas. Olandezul a fost urmat de Lando Norris , pilotul McLaren și de George Russell , pilotul celor de la Mercedes. Victoria a fost pe pistă, dar Norris și Piastri au fost descalificați ulterior.

După mai multe ore de analize și dezbateri, oficialii au decis că mașinile celor doi piloți McLaren, Lando Norris și Oscar Piastri, nu respectă parametrii. Cei doi au fost descalificați. Iar lupta pentru titlul mondial la piloți devine extrem de încinsă.

Lando Norris și Oscar Piastri au fost descalificați din Marele Premiu de la Las Vegas din cauza uzurii excesive a planșeelor mașinilor lor. În urma verificărilor tehnice de după cursă, FIA a constatat că grosimea planșeelor mașinilor celor doi, în partea din spate, este sub cei 9 milimetri necesari. Regulamentul sportiv al FIA stipulează că o astfel de încălcare a regulilor tehnice duce la descalificarea automată a mașinii respective. După decizia luată de FIA, echipa McLaren a emis un comunicat, în care explica de ce cele două monoposturi au avut probleme.

„La finalul Marelui Premiu din Las Vegas, s-a constatat că am încălcat articolul 3.5.9 din Regulamentul Tehnic, care impune ca grosimea planșeelor să nu fie sub 9 milimetri. Mașina cu numărul 4 a fost sub limită cu maximum 0,12 milimetri, iar mașina cu numărul 81 cu maximum 0,26 milimetri. În timpul cursei, ambele monoposturi au experimentat niveluri neașteptate de «porpoising» care nu au fost observate în sesiunile de antrenamente. Acest lucru a dus la un contact excesiv cu asfaltul. Investigăm motivele acestui comportament al monoposturilor și efectul avariilor suferite de ambele mașini, care au fost descoperite după cursă și care au făcut ca podelele mașinilor să se miște mai mult. Așa cum FIA a constatat, încălcarea a fost neintenționată, nu a existat nicio încercare deliberată de a ocoli regulamentul. În plus, au existat anumite circumstanțele atenuante.Ne prezentăm scuze lui Lando și Oscar pentru punctele pierdute azi astăzi, într-un moment critic al sezonului. Amvii au avut performanțe solide pe parcursul întregului weekend. În plus, ne prezentăm scuze și partenerilor și fanilor noștri, al căror sprijin înseamnă enorm pentru noi. Deși acest rezultat este extrem de dezamăgitor, rămânem pe deplin concentrați pe ultimele două curse ale sezonului”, a fost mesajul McLaren.

După decizie și Lando Norris care luptă pentru titlul mondial a oferit o scurtă declarație, în care și-a exprimat dezamăgirea.

„Un final neplăcut de zi. Spre finalul cursei a trebuit să reduc viteza și acum știu că asta s-a întâmplat din cauza problemelor cu mașina, pentru care am fost și descalificați. Este neplăcut să pierzi atât de multe puncte. Ca echipă, ne luptăm mereu să obținem o performanță din ce în ce mai bună, dar astăzi nu am reușit. Nu pot face nimic pentru a schimba situația, trebuie să mă concentrez pe cursa din Qatar, unde obiectivul nostru este să ne prezentăm cât mai bine posibil”, a spus Lando Norris.

Cu două runde rămase, Norris are 390 de puncte, iar Piastri și Verstappen au fiecare câte 366.

Următoarea etapă de F1 are loc în 28-30 noiembrie, în Qatar. Va fi un weekend care va conține și o cursă de sprint. Sezonul se va încheia pe 7 decembrie, în Abu Dhabi.