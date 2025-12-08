Max Verstappen a câștigat cursa finală a sezonului 2025 din Formula 1, de la Abu Dhabi, dar victoria categorică a olandezului din Marele Premiu al EAU nu a fost de ajuns pentru a cuceri al 5-lea titlu consecutiv.

Verstappen a ajuns la 8 pole-uri în 2025, depășindu-i pe piloții McLaren. Norris a fost cel mai rapid de 7 ori, în timp ce Piastri de 6 ori. Iar pentru această performanță va fi premiat cu „2025 Pirelli Pole Position of the Year”.

E pentru prima dată în ultimele 5 curse când Verstappen obține pole-ul, precedenta fiind în etapa a 19-a, în Marele Premiu de la Austin. În acest sezon, Max Verstappen a mai plecat primul în Azerbaidjan, Monza, Marea Britanie, Miami, Arabia Saudită și Japonia.

„Sunt foarte fericit că plec primul. Asta e ceea ce ține de noi. Să vedem ce va fi mâine. Voi încerca să câștig, dar mă gândesc și la câștigarea titlului. Avem însă nevoie și de noroc”, a spus Verstappen imediat după calificări.

Max Verstappen s-a declarat extrem de recunoscător la finalul acestui sezon, chiar dacă a pierdut al 5-lea titlu mondial consecutiv la doar două puncte în favoarea lui Lando Norris. Olandezul a transmis un mesaj superb echipei Red Bull, imediat după încheierea cursei de la Abu Dhabi.

Olandezul nu a părut deloc afectat după trecerea liniei de sosire. Acesta a insistat că nimeni de la Red Bull nu trebuie să fie dezamăgit și că își felicită întreaga echipă pentru oportunitatea de a lupta cu șanse reale pentru acest titlu:

„Am arătat pentru ultima oară în această eră de ce suntem în stare. Vă mărturisesc că putem să fim cu adevărat mândri de modul în care am reușit să revenim în a doua jumătate a sezonului. Să nu fiți dezamăgiți, eu cu siguranță nu sunt dezamăgit. Sunt foarte mândru de fiecare în parte! Nu ne dăm bătuți niciodată”, a fost mesajul lui Verstappen, transmis pe radio.

Olandezul a reușit să recupereze o diferență de 104 puncte față de Oscar Piastri, după cursa de la Zandvoordt, australianul fiind lider în acel moment. Max a urmat să încheie sezonul la 11 puncte în fața pilotului McLaren, înregistrând cele mai multe victorii și pole-position-uri din 2025.

Oscar Piastri, clasat al doilea în Abu Dhabi, a terminat în ierarhia piloților pe poziția a treia, cu 410 puncte, Max Verstappen rămâne pe doi, cu 421 de puncte, iar Norris are 423.

Charles Leclerc i-a amenințat titlul lui Norris o bună parte a cursei, dar pe final resursele lui s-au epuizat, iar rezistența britanicului a fost de admirat, și a fost nevoit să se mulțumească doar cu un loc patru.

Lista clasamentului în Abu Dhabi continuă cu George Russel și Fernando Alonso.