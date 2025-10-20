Max Verstappen a câștigat Marele Premiu de Formula 1 al Statelor Unite, cu Lando Norris și Charles Leclerc completând podiumul. Liderul mondial, Oscar Piastri, a trecut linia de finiș al cincilea.

Plecat din pole-position în Marele Premiu de Formula 1 al Statelor Unite , Max Verstappen s-a apărat bine la start, în propriul stil de totul sau nimic, și a blocat astfel plecarea lansată a lui Charles Leclerc.

Cu softuri la start, Leclerc a pornit extraordinar și l-a depășit pe Lando Norris, apoi s-a apărat vreme de 20 de tururi la pilotul McLaren. Acesta a fost, de altfel, cel mai intens și îndelungat duel din această cursă, cu Norris în urma monegascului pentru cea mai mare parte a cursei.

Lando Norris a avut câștig de cauză în cele din urmă, depășindu-l pe Leclerc spre final, în turul 52. A fost mutarea grație căreia britanicul a terminat pe locul 2. În acel moment, prima poziție era inaccesibilă, Verstappen având un avantaj liniștitor, de aproape 10 secunde.

A fost weekendul perfect pentru Verstappen, care a obținut victoria și în cursa sprint. Cu totalul de 33 de puncte, Max s-a apropiat de liderul mondial, Oscar Piastri, clasat doar pe locul 5 astăzi, incapabil să-l depășească pe Lewis Hamilton.

Cu 5 Mari Premii și două curse sprint rămase, lupta la titlu a fost oficial relansată și se poartă în 3.

Acum , Top 3 în clasamentul piloților, este format din Oscar Piastri (McLaren) – 346 puncte, urmat de Lando Norris (McLaren) – 332 puncte și Max Verstappen (Red Bull Racing) – 306 puncte.

Ultimele patru titluri mondiale din Formula 1 au fost câștigate de olandezul Max Verstappen. Lewis Hamilton a fost ultimul pilot de la McLaren care a obținut titlul mondial la piloți, în sezonul 2008. Acela a fost primul titlu mondial pentru pilotul englez de la Ferrari.

Următoarea cursă va avea loc în Mexic. Până la finalul sezonului au mai rămas de disputat cinci curse. Sezonul se va termina pe 7 decembrie, la Abu Dhabi.