Pilotul olandez Max Verstappen, care a concurat pentru Red Bull, a câştigat titlul mondial la Formula 1 pentru a patra oară consecutiv, după ce a terminat pe locul cinci la Grand Prix-ul de la Las Vegas.

Max Verstappen a câştigat titlul mondial pentru a patra oară consecutiv.

La Las Vegas, Verstappen trebuia doar să termine în faţa lui Lando Norris. Misiune îndeplinită: terminând duminică pe locul cinci în Marele Premiu al Las Vegasului, Max Verstappen (Red Bull) a făcut mai mult decât rivalul său britanic (locul şase) şi a cucerit titlul de campion mondial de Formula 1, chiar înainte de ultimele două Mari Premii ale sezonului.

Este a patra coroană consecutivă pentru „Mad Max”, în vârstă de 27 de ani.

„Nu cred că vom avea un pilot mai bun decât Max Verstappen în istoria Formulei 1. Bătălia pentru titlu a fost pierdută în primele șase curse ale anului. Atunci a dominat Max, Red Bull era prea în fața cu punctele. Acum am ajuns la o diferență care e prea greu de recuperat”, a spus recent cel pe care l-a învins olandezul în acest sezon, Lando Norris.

„Poţi fi mândru de tine, ai făcut un an perfect”, i-au transmis cei din echipă la final lui Verstappen.

„Dumnezeule, ce sezon! De 4 ori… mulțumesc, băieți, vă mulțumesc tuturor. Am dat totul. Vă mulțumesc!”, a reacționat Verstappen pe radio, imediat după cursă.

Prin câştigarea celui de-al patrulea titlu, Max Verstappen se alătură legendelor Alain Prost şi Sébastien Vettel pe podium. Înaintea sa se află Juan Manuel Fangio (5 titluri), Michael Schumacher şi Lewis Hamilton (7 titluri).

„Am început senzaţional sezonul, după am intrat într-o zonă mai puţin plăcută, dar mi-am păstrat calmul. Le mulţumesc tuturor, chiar ne gândeam dacă va fi posibil acest titlu sau nu. Mă bucur că sunt aici, nu mă gândesc la altceva. Este o performanţă greu de obţinut. În momentul în care am schimbat conceptul monopostului, am reuşit să găsim şi performanţa în el. Acest sezon m-a învăţat multe lecţii, şi cum ne-am descurcat ca şi echipă, face ca acest sezon să fie special”, a spus Verstappen, la finalul cursei de la Las Vegas.