Pilotul olandez Max Verstappen, de la Red Bull, a câştigat Marele Premiu de Formula 1 al Qatarului. Victoria a fost obținută la o săptămână după ce şi-a asigurat al patrulea titlu consecutiv de campion mondial.

Campionul mondial Max Verstappen a plecat în cursa din Qatar de pe locul 2, în urma penalizării primite sâmbătă, după calificări. Olandezul obţinuse iniţial pole-ul, dar a fost retrogradat cu o poziţie pe grila de start.

Verstappen, care a dominat cursa de la un capăt la altul, l-a devansat pe monegascul Charles Leclerc (Ferrari) şi pe australianul Oscar Piastri (McLaren), clasaţi pe locurile 2, respectiv 3, în timp ce britanicul Lando Norris (McLaren), aflat mult timp pe locul secund, a ocupat în final pe poziţia zecea, după ce a primit o penalizare de 10 secunde.

Spaniolul Fernando Alonso (Aston Martin), în vârstă de 43 de ani, dublu campion mondial de Formula 1, a luat startul duminică în cel de-al 400-lea Mare Premiu din cariera sa, pe care l-a încheiat pe poziţia a şaptea.

Dacă lupta pentru titlul mondial al piloţilor este deja tranşată, bătălia constructorilor nu s-a încheiat încă, noua campioană urmând să fie cunoscută după ultimul Grand Prix al sezonului, programat duminica viitoare la Abu Dhabi.

McLaren conduce în clasamentul constructorilor, însă Ferrari a redus diferenţa la 21 de puncte după cursa din Qatar.

Verstappen a reuşit să obţină victoria, declarând la final că echipa sa a meritat din plin acest succes pentru monopostul pe care i l-au pus la dispoziţie, chiar dacă a declarat că acesta s-a comportat mai bine în calificările de sâmbătă:

„A fost o cursă foarte bună! Ieri, în calificări, maşina a fost mult mai bună. Primul stint a fost unul incredibil de rapid. Şi pentru mine, şi pentru Lando. Anul acesta, pneurile au rezistat foarte bine. Sunt foarte fericit. A trecut ceva de când nu am mai fost atât de competitivi pe uscat într-o cursă, dar echipa merită această victorie. Pe pneurile dure, aderenţa este foarte mică. Pneurile erau reci, în spatele Safety Car-ului nu prea poţi să le încălzeşti şi pur şi simplu nu am avut aderenţă pe puntea spate. Am încercat să pun pedala la podea şi am pierdut controlul maşinii. După acel moment am ajuns fără probleme la finalul cursei, cu un ritm foarte bun, şi suntem foarte fericiţi. În ultimii ani am fost destul de competitivi în Abu Dhabi. Sper că se va întâmpla acelaşi lucru şi anul acesta. Vom încerca să optimiza maşina şi sperăm că ne vom lupta pentru victorie şi acolo”, a declarat Max Verstappen, la finalul cursei.