Seria fantastică a lui Max Verstappen s-a oprit în Singapore: după zece succese la rând, acesta a cedat duminică, iar în cursa din Singapore a reușit să se impună Carlos Sainz. Astfel, Sainz a bifat al doilea succes de când este în Formula 1: precedenta sa victorie a fost obținută anul trecut, pe circuitul de la Silverstone.

Acum, după ce a câștigat la Singapore, pilotul a subliniat că se simte incredibil și că a fost dificil la sfârșitul cursei, dar chiar și așa a reușit să termine pe prima poziție și să se bucure de șampania de la final.

„Un sentiment incredibil, un weekend incredibil. Vreau să le mulțumesc tuturor din echipă, pentru că au făcut aces efor uriaș de a se întoarce și de a câștiga acest sezon după un început dificil. Am reușit să câștigăm astăzi. Am făcut tot ce trebuia să facem. Am făcut-o perfect și am adus acasă un loc unu de care sunt sigur că toată Italia și Ferrari vor fi mândri.A fost desul de strâns la final”, a spus Carlos Sainz