România debutează în grupa principală la Campionatul Mondial de handbal feminin, iar partida de debut se joacă între Germania și România.

Calificată în grupa principală după două victorii și o înfrângere, România are două puncte în grupa principală și este pe locul 3. Cu trei victorii și dacă Danemarca învinge Germania, calificarea în sferturile de finală este asigurată. Este un meci decisiv pentru elevele lui Florentin Pera. Dacă vor învinge, urcă pe loc calificant în sferturile de finală, cu două etape înainte de final. În schimb, dacă meciul va fi pierdut, România nu mai are nicio șansă.

Florentin Pera a vorbit despre erorile comise pe faza de apărare în meciul cu Danemarca, după ce tricolorele au impresionat la capitolul defensiv în victoria cu Serbia. „Acum trebuie să strângem rândurile după această înfrângere și să facem tot ce ține de noi pentru a juca mai exact, pentru a fi mai determinați în faza de apărare. Nu sunt mulțumit de cum ne-am prezentat în defensivă la un asemenea meci. Am luat goluri ușoare după greșelile și ratările în atacul pozițional. Au fost foarte multe momente în care nu am avut agresivitatea necesară care a fost în meciul cu Serbia. Dar am încredere în potențialul echipei. De când sunt la echipa națională, am avut doar două meciuri nereușite, cu Franța și acum cu Danemarca, cu două dintre cele mai puternice selecționate din lume. Dar trebuie să trecem peste acest moment, să ne concentrăm pe meciul cu Germania, care a jucat extraordinar cu Polonia. Vom vedea ce va fi cu Germania, dar am încredere că ne vom ridica”, a declarat Florentin Pera.

Gheorghe Tadici, fost antrenor al reprezentativei României, susține că Neagu nu ar trebui să evolueze la Mondiale, având în vedere faptul că handbalista nu a prins minute în ultimele jocuri și ar intra abrupt într-o astfel de campanie atât de importantă pentru selecționata lui Florentin Pera. „În primele două meciuri, România a demonstrat că știe să joace handbal și în echipă. Nu trebuie să ne bazăm pe o singură jucătoare. Ce părere am despre Cristina Neagu? Evident că ea e cea mai bună handbalistă a noastră. Mulți o vor pe teren. Dar eu, dacă aș fi în locul lui Florentin Pera, n-aș merge deloc pe mâna lui Neagu. La cum simt eu lucrurile, Neagu nejucând de o lună, ea nu e pregătită 100% pentru acest Campionat Mondial. N-am nimic cu Cristina Neagu, mai ales că eu am promovat-o, dar dacă ea nu e pregătită, atunci n-are rost să joace. Ea ne poate ajuta acolo cu numele, cu prezența ei în anturajul echipei, dar Pera trebuie să le bage în echipă pe cele mai în formă jucătoare ale sale și doar pe cele apte sută la sută medicale”, a transmis Gheorghe Tadici, antrenorul HC Zalău, conform informațiilor ProSport.