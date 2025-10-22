România va juca pe 15 noiembrie la Zenica împotriva Bosniei în meciul care va decide, în mare măsură, echipa care va ocupa locul 2 la finalul grupei H din preliminariile Cupei Mondiale.

Fanii tricolorilor au primit doar 550 de bilete pentru meciul care va decide, în mare măsură, echipa care va ocupa locul 2 la finalul grupei H din preliminariile Cupei Mondiale, iar tichetele s-au epuizat foarte rapid.

Prețul unui bilet în peluza destinată fanilor români este de 25 de euro, aproximativ 132 de lei.

Federația Română de Fotbal a dezvăluit că toate cele 550 de bilete puse la dispoziție fanilor români pentru meciul cu Bosnia s-au vândut în doar 90 de minute.

„Cele 550 de bilete puse la dispoziția suporterilor români pentru meciul de la Zenica s-au epuizat în 90 de minute! Bosnia și Herțegovina – România se joacă pe 15 noiembrie de la ora locală 20:45”, a fost mesajul postat pe pagina oficială de socializare a echipei naționale.

Partida se va disputa pe arena „Bilino Polje” din Zenica, iar gazdele au oferit fanilor români doar minimul de 5% din capacitatea arenei.

Momentan, Bosnia ocupă locul 2 în grupa H a preliminariilor, la 3 puncte în fața României, așadar duelul direct va decide, în mare măsură, echipa care va încheia seria pe poziția secundă. Dacă va învinge, echipa pregătiți de Mircea Lucescu își vor asigura locul 2, deoarece în ultima rundă România primește vizita codașei San Marino.

Cu o remiză la Zenica, tricolorii păstrează șanse la locul 2, însă ar avea nevoie de o victorie cu San Marino, combinată cu un eșec al Bosniei în Austria. Dacă trupa condusă din teren de Edin Dzeko va reuși să se impună, lupta pentru locul 2 va fi tranșată în favoarea Bosniei.

România are deja asigurată prezența la baraj, datorită parcursului din Liga Națiunilor.