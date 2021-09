Simona Halep s-a calificat în turul 3 la US Open 2021, însă acolo va avea o misiune dificilă în fața lui Elena Rybakina.

După ce a trecut în primul tur de Camila Giorgi, campioana de la Montreal si după o partidă formidabilă în care a învins-o slovaca Kristina Kucova, Simona Halep va avea o misiune dificilă în fața lui Elena Rybakina.

Meciul este programat pentru a se desfășura azi, pe arena Louis Armstrong, de la ora 11:00 în SUA, ora 18:00 a României.

Simona Halep a menționat că cele două victorii obținute la US Open i-au adus un plus de încredere, capitol la care suferea înaintea debutului la New York.

”Este foarte bine că m-am întors aici, anul trecut n-am putut juca. Este extraordinar să pot juca iar în fața spectatorilor, cărora le mulțumesc pentru prezență. Întotdeauna este grozav să joci la US Open, unde atmosfera este deosebită.

Mă simt mai bine acum, sunt mai încrezătoare. Înaintea turneului eram îngrijorată din cauza problemelor medicale, nu jucasem atâtea luni. E greu să gestionezi presiunea unui Grand Slam, dar cred că mă descurc destul de bine ”, a declarat Simona Halep, la Eurosport.

Acum, pentru un loc în optimile de finală, Simona Halep se va duela cu Elena Rybakina , favorita numărul 19 de pe tabloul principal de simplu.

În finala de la Dubai din 2020 s-au întâlnit cele două ultima oară. Atunci, Simona se impunea cu foarte mari emoții în trei seturi extrem de disputate. În Emirate, sportiva noastră s-a impus în 3 seturi, la capătul unui meci de mare luptă, scor 3-6, 6-3, 7-6 (5).

Mult succes Simona!