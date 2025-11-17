După ce au trecut rând pe rând de Arcada Galați, Dinamo și Rapid București, SCM Zalău a făcut un meci spectaculos și extrem de disputat cu Steaua București, în deplasare.

Steaua București a învins, pe teren propriu, pe SCM Zalău, cu scorul de 3-1. Pe seturi, rezultatele au fost 22-25, 25-18, 25-22 și 25-23. A fost un meci spectaculos, după ce SCM Zalău au trecut rând pe rând de Arcada Galați, Dinamo și Rapid București. După ce zălăuanii au câștigat primul set, elevii brazilianului Marcelo Franckowiak au echilibrat disputa și au început să joace din ce în ce mai bine. Seppe Baetens , Alexandru Rață și Josef Poljak au format triunghiul câștigător al gazdelor. Steaua a trecut în față, iar Zalăul a fost nevoită să alerge pentru egalare. Un start de sezon perfect pentru Steaua care rămâne acum singura echipă neînvinsă.

Voleibaliștii de la SCMU Craiova s-a impus cu scorul de 3-0 în fața echipei CSM București, într-un meci din etapa a 5-a a Diviziei A1 la volei masculin.

SCMU Craiova se impune în minimum de seturi în fața celor de la CSM București, o partidă dominată autoritar de băieții lui Dănuț Pascu. Oltenii au pus capăt întâlnirii în doar 70 de minute.

Meci tensionat între Știința București și Unirea Dej, în sala Politehnica. Cele două echipe au dat totul pentru victorie, dar până la urmă, succesul a surâs gazdelor, iar partida s-a încheiat la scorul de 3-2. Unirea Dej a condus cu 1-0 la seturi, a revenit apoi de la 1-2 și a egalat. În decisiv, Unirea Dej au condus 13-10 și 14-12. Au ratat însă cele două mingi de meci și bucureștenii au închis disputa la 17-15, după mai bine de două ore de joc.

Arcada Galați își recuperează punctele pierdute pe teren propriu cu Dinamo și câștigă la București, pe terenul Rapidului. O evoluție foarte bună a elevilor lui Sergiu Stancu, care au făcut diferența pe fileu: 12-5 la blocaje.

În primul set, Arcada a condus în permanență, dar a trebuit să salveze o minge de set pentru a trece în avantaj, la 27-25. Echilibrul s-a menținut pe teren, dar pe finalurile de set, micile greșeli au făcut diferența. Arcada a condus 2-0, Rapid și-a trecut în cont setul 3, dar oaspeții nu le-au mai dat nicio șansă bucureștenilor în setul 4.

Campioana Dinamo câștigă fără să piardă set, pe teren propriu, cu Știința Explorări Baia Mare. Oaspeții au dat o replică bună bucureștenilor, cedând greu în primele două seturi.