Supercupa României, la volei masculin, programează un duel între actualul selecționer al României, Sergiu Stancu, și fostul tehnician al României, Dănuț Pascu.

Comform informațiilor oferite de Federația Română de Volei, Supercupa României, la masculin, pune față în față pe 30 septembrie, în Sala Sporturilor Alba Blaj, campioana Arcada Galați și câștigătoarea Cupei României, SCM Craiova. Un duel între actualul selecționer al României, Sergiu Stancu, și fostul tehnician al României, Dănuț Pascu. Antrenorul Craiovei crede că Arcada pornește din postură de mare favorită pentru că are un lot mai bun și un antrenor pe val.

”Noi a trebuit să schimbăm tot lotul aproape, au mai rămas doar Călin și Diaconescu. Am avut o perioadă de transferuri foarte grea pentru că erau puțin jucători de valoare pe piață, iar cei care erau aveau salarii mari (…) Am avut și sincope în pregătirea noului sezon pentru că am avut accidentați, unii dintre jucători au venit târziu. Dar și așa, sperăm la un spectacol în meciul de la Blaj. Noi asta ne dorim, să jucăm bine și să lăsăm o impresie bună”, a arătat Dănuț Pascu.

SCM Craiova a jucat în această perioadă câteva meciuri de pregătire, la Zalău. A învins pe SCM Zalău, cu 3-2, pe Unirea Dej cu 3-2, dar a pierdut cu Știința Explorări Baia Mare, 2-3. ”Din păcate nu am avut ridicătorul, am suferit. Sper ca acum să fie mai bine”, a subliniat Pascu.