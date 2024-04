Dinamo București se pregătește de dubla cu Skjern din sferturile EHF European League, iar conducerea clubului din Ștefan cel Mare a luat decizia să nu se mute în Sala Polivalentă, în ciuda interesului uriaș.

Dinamo București va juca dubla cu Skjern din sferturile EHF European League, în aceeași sală în care au mai jucat și până acum. Conducerea ”câinilor” din Ștefan cel Mare a luat decizia să nu se mute în Sala Polivalentă. „Am fi umplut imediat Sala Polivalentă la acest meci, ba chiar peste capacitatea acesteia”, a declarat președintele Ionuț Popa.

Aproape de titlu în campionat, unde totul ar trebui să reprezinte doar o formalitate, Dinamo București este mai mult cu gândul la prezența în European League. Mai ales că are de trecut un singur obstacol până la Final Four-ul de la Hamburg.

„Interesul este imens pentru acest meci, sună toate telefoanele”, susțin dinamoviștii, care sunt convinși că vor epuiza repede tichetele la cele două tribune ale sălii din Ștefan cel Mare.

„De obicei, biletele la tribune se epuizează imediat, iar ultimele tichete care se dau sunt cele de la peluze”, susțin roș-albii, care în sezonul trecut au evoluat în Sala Polivalentă, în meciurile din Liga Campionilor.

Primul tur este programat pe 23 aprilie, în timp ce returul va avea loc peste o săptămână, în Danemarca.

Câștigătoarea trofeului este Fuchse Berlin, fosta adversară a lui Dinamo București din acest sezon european.

Campioana Dinamo Bucureşti s-a calificat, în deplasare, în sferturile de finală ale European League, după ce a învins echipa daneză Bjerringbro-Silkeborg, cu scorul de 27-24, în returul din optimi. În tur, dinamoviştii câştigaseră cu 37-34.

Dinamo a ajuns între cele mai bune opt echipe din EHF European League după dubla cu Silkeborg, iar Xaviey Pascual a fost pur și simplu dat pe spate de jocul elevilor săi din prima repriză.

Antrenorul campioanei României a caracterizat drept incredibil modul în care handbaliștii săi au evoluat în primele 30 de minute, în condițiile în care scorul la pauză a fost 16-8 pentru Dinamo.

„Eu cred că a fost un meci spectaculos! În prima repriză, noi am jucat incredibil. Nu e normal să joci la un astfel de nivel. E normal ca în repriza a doua echipa care joacă acasă să aibă un handbal mai bun. Am fost mai buni, am meritat calificarea, așteptăm acum următoarea fază eliminatorie cu Skjern”, a transmis Xavier Pascual.