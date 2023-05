Luni 22 mai, Casa Fotbalului a găzduit, cu începere de la ora 12:00, tragerea la sorți prin care a fost stabilită ordinea disputării jocurilor de baraj pentru menținerea/promovarea în Liga 1, respectiv pentru promovarea în Liga 2.

Barajul pentru menținearea/promovarea în prima ligă urmează să se dispute în dublă manșă, cele două dueluri fiind programate la data de 28 mai și 3 iunie. Cu mențiunea că datele ar putea fi modificate la cererea televiziunilor care vor transmite confruntările.Se vor confrunta echipele Dinamo București – FC Argeș , primul tur cu Dinamo gazdă, și Gloria Buzău – UTA Arad, primul tur cu Gloria Buzău gazdă.

Dinamo nu va disputa partida tur cu FC Argeș pe Arcul de Triumf, arena meciuriurilor din play-off-ul din Liga 2, în afară de derby-ul cu CS Steaua. „Câinii roșii” au început demersurile pentru a juca pe Arena Națională și speră la o asistență ridicată în partida care poate semnifica revenirea lui Dinamo București în primul eșalon fotbalistic al României.

Ovidiu Burcă, antrenorul principal al echipei Dinamo București, a făcut declarații după meciul cu Poli Iași și i-a felicitat pe adversari, remarcând faptul că Poli Iași a meritat să câștige campionatul. De asemenea, tehnicianul a precizat că dacă situația echipei din Ștefan cel Mare s-ar fi remediat mai devreme, atunci Dinamo București ar fi beneficiat de o promovare directă.

„Aş începe prin a îi felicita pe cei de la Iaşi, cred că sunt campioni meritorii în acest sezon, bravo lor! De cealaltă parte, la noi, cred că e cel mai slab meci pe care l-am făcut în acest an. Absolut nimic nu a funcţionat şi, dincolo de asta, ne-am şi accidentat foarte mulţi jucători, o să vedem, asta mă preocupă cel mai tare, faptul că avem foarte mulţi accidentaţi după acest meci.Să vedem care e situaţia, sper să reuşim să îi refacem până la baraj. Când faci asemenea cadouri în astfel de meciuri, e greu, cred că totuşi, pentru unii jucători, care joacă pentru prima dată meciuri cu astfel de încărcătură, s-a simţit. I-am simţit timoraţi, nervoşi, asta este, învăţăm. A fost un meci prost, trebuie să învăţăm foarte multe din meciul ăsta, ne aşteaptă meciurile de baraj, sper să se refacă accidentaţii până atunci.Dacă s-ar fi întâmplat să ne organizăm puţin mai devreme, cred că am fi putut spera la o promovare directă. Aşa, am încercat să le facem pe parcurs, cu destul de mare întârziere, ştiţi foarte bine că primele meciuri au fost… am pierdut foarte multe puncte. Tot sezonul am alergat să recuperăm ce am făcut în primele meciuri, a fost greu, dar, încă o dată, ne aşteaptă două meciuri de baraj, în care trebuie să dăm tot.De unde am pornit şi unde am ajuns… cred că, una peste alta, am făcut un sezon bun pentru noi. Întotdeauna şansele sunt mai mici pentru echipele care vin din Liga 2, este o diferenţă de valoare individuală. O să încercăm să o suplinim printr-o organizare mai bună, printr-o dorinţă mai mare de a merge în prima ligă”, a declarat Ovidiu Burcă, după ce a ratat calificarea directă în Superligă.