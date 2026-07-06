Iubitorii sportului primesc o veste excelentă chiar în mijlocul verii. Meciurile echipelor naționale de handbal masculin și feminin ale României de la Campionatele Mondiale și Europene vor fi transmise obligatoriu pe posturile de televiziune cu acces liber, fără taxe suplimentare. Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul de promulgare a legii care modifică substanțial Legea audiovizualului. Măsura vine să pună capăt strategiei posturilor private de a bloca transmisiunile în spatele unor sisteme de plată online.

Veste uriașă pentru milioane de fani ai sportului cu balonul rotund din România. Președintele Nicușor Dan a semnat decretul de modificare a Legii audiovizualului numărul 504 din 2002. Noua reglementare introduce oficial meciurile echipelor naționale de handbal în categoria evenimentelor de importanță majoră. Asta înseamnă că nicio companie media nu mai poate ascunde partidele tricolorilor în spatele unor platforme de streaming cu abonament plătit.

Inițiativa legislativă a fost propusă de Ciprian Paraschiv, deputat AUR și președinte al Comisiei pentru Tineret și Sport. Proiectul a fost adoptat de Camera Deputaților, ca for decizional, cu o majoritate zdrobitoare. Din cei 293 de deputați prezenți, 290 au votat „pentru”, înregistrându-se o singură abținere și un singur vot împotrivă. Demersul politic a fost pornit în urma unui strigăt de disperare al comunității de handbal din luna ianuarie. Nemulțumirea a apărut după ce un trust media important a achiziționat drepturile pentru 12 turnee majore din perioada 2026-2031, cu intenția de a le difuza exclusiv online. Schimbarea legii protejează accesul liber al cetățenilor la competițiile de interes național, pe modelul meciurilor de fotbal sau al Jocurilor Olimpice.

Prima mare competiție care va beneficia de noua lege este Campionatul European de Handbal Feminin din 2026. Turneul se va desfășura la iarnă, în perioada 3-20 decembrie. România este una dintre cele 5 țări gazdă ale competiției continentale. Naționala noastră va juca în faza grupelor împotriva selecționatelor din Norvegia, Elveția și Macedonia de Nord, iar spectacolul va putea fi urmărit de toți românii, gratuit, direct pe micile ecrane.