Casa de Cultură a Sindicatelor din Zalău a vibrat la concertul Paulei Hriscu, din cadrul turneului național de promovare a primului său album de colinde ”M-o trimis mama la capre”. Alături de aceasta, pe scenă, au fost prezenți atât artiști aflați la debut de carieră, cât și artiști deja consacrați.

Megaconcertul Paulei Hriscu la Zalău, din cadrul turneului național de promovare a primului său album de colinde, ”M-o trimis mama la capre”, a reprezentat o adevărată mângâiere sufleteacsă pentru spectatorii aflați în sala Casei de Cultură a Sindicatelor din Zalău, o sală care a fost plină până la refuz și care a vibrat alături de artiștii prezenți pe scenă.

Paula Hriscu a adus în fața publicului colinde culese, cântate și așezate cu grijă, într-o interpretare care îmbină sensibilitatea și autenticitatea ardelenească. În fiecare oraș, artista a pregătit câte o surpriză locală. Alături de ea, pe scenă, au urcat Paul Marincaș și Roxana Maria Pop, orignari din județul Sălaj. Publicul a răsplătit artista cu minute în șir de aplauze, iar în sală s-a simțit emoția unui concert așteptat și trăit cu bucurie. Concertul s-a încheiat cu colindul „O, ce veste minunată”, interpretat de toți artiștii prezenți pe scenă, dar și de publicul din sală. A fost o încheiere caldă, care a adus împreună tradiția, credința și comunitatea.