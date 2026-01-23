Mercedes și-a prezentat noul monopost, cu care își propune să pună capăt unei perioade de patru ani fără a lupta pentru titluri, odată cu introducerea noilor regulamente în Formula 1 în 2026.

Mercedes a oferit o primă imagine a modelului W17, monopostul pentru sezonul 2026, despre care se crede că va readuce „Săgețile Argintii” în fruntea grilei de start.

Mercedes speră că introducerea noilor regulamente pentru șasiu și unități de putere în 2026, considerată pe scară largă cea mai mare schimbare din istoria sportului, să ofere oportunitatea de a lăsa în urmă patru ani de lipsă de performanțe. După ce a câștigat opt titluri consecutive la constructori între 2014 și 2021, în urma introducerii motoarelor hibride, echipa germană nu a mai reușit să lupte pentru campionat în perioada 2022-2025, confruntându-se cu dificultăți în a înțelege provocările aerodinamice ale erei „ground-effect”.

Pentru monopostul W17, Mercedes a păstrat aceeași linie de culori pe care a utilizat-o constant în Formula 1: argintiu, negru și verde.

Directorul echipei Mercedes, Toto Wolff, a declarat după prezentarea monopostului că: „Formula 1 va suferi o schimbare semnificativă în 2026, iar noi suntem pregătiți pentru această tranziție. Noile regulamente cer inovație și o concentrare absolută în fiecare domeniu de performanță.Munca noastră la noul monopost și dezvoltarea pe termen lung a unității de putere și a combustibililor sustenabili avansați împreună cu Petronas reflectă această abordare. Publicarea primelor imagini ale modelului W17 este doar următorul pas în acest proces. Reprezintă efortul colectiv și susținut al echipelor noastre din Brixworth și Brackley. Vom continua să muncim din greu în lunile următoare.”

Pentru sezonul 2026, Mercedes va alinia aceeași linie de piloți ca în sezonul trecut: britanicul George Russell (27 de ani) și italianul Andrea Kimi Antonelli (19 ani).

Sezonul 2026 de Formula 1, în care monoposturile vor fi mai mici, mai ușoare, vor avea un alt concept aerodinamic și motoare diferite, va debuta cu Marele Premiu al Australiei, între 6 și 8 martie la Melbourne. Până atunci, echipele vor avea trei sesiuni de antrenamente. Primele vor fi la Barcelona . Deși testul are o durată oficială de cinci zile, fiecare echipă va putea participa la doar trei dintre ele. Urmează două teste din Bahrain, care vor dura câte trei zile și sunt programate pentru 11-13 februarie, respectiv 18-20 februarie.

Echipa a păstrat în mare parte aspectul argintiu și negru de pe modelul W16 din 2025, menținând în același timp o referință la sponsorul principal Petronas printr-o linie verde fluidă care traversează mașina. Poate cea mai vizibilă modificare a designului este adăugarea unor dungi negre pe partea superioară a sidepod-urilor.

Printre sponsorii prezenți pe monopost se numără gigantul tehnologic Microsoft, cu care Mercedes a anunțat un nou parteneriat major, subliniind astfel sănătatea financiară atât a echipei, cât și a sportului în general.Introducerea noilor regulamente aduce un program robust de trei sesiuni de teste separate înainte de startul sezonului 2026.

Prima sesiune va avea loc cu ușile închise la Barcelona. Urmează două sesiuni de teste în Bahrain, programate între 11-13 februarie și 18-20 februarie.

Echipele vor avea apoi la dispoziție două săptămâni pentru a se pregăti pentru runda de deschidere a sezonului, Marele Premiu al Australiei de la Melbourne, care se va desfășura între 6 și 8 martie.

Primele sesiuni de antrenamente libere ale sezonului vor avea loc în 6 martie, calificările în 7 martie, iar cursa de daeschidere în 8 martie.