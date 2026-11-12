Echipa Mercedes revine în vârful Formulei 1 și cucerește un nou titlu mondial la constructori, la finalul Marelui Premiu al Braziliei. Este al nouălea trofeu din istoria echipei germane, o performanță prin care egalează legendara echipă Williams. Triumful vine la scurt timp după ce tânărul pilot Kimi Antonelli și-a asigurat și el titlul mondial la piloți, completând astfel un sezon de vis pentru constructorul german.

Mercedes scrie din nou istorie în Formula 1. Constructorul german și-a adjudecat titlul mondial la echipe la finalul Marelui Premiu al Braziliei, ajungând la un total de nouă trofee supreme. Performanța este una cu adevărat specială, mai ales că vine la doar o singură cursă distanță după ce Kimi Antonelli a devenit campion mondial la piloți.

Prin acest nou succes, team-ul german o egalează pe Williams în clasamentul all-time al constructorilor, ambele având acum câte nouă titluri. În fața lor se mai află doar două nume uriașe ale acestui sport: McLaren, pe locul al doilea, cu zece trofee, și liderul detașat, Ferrari, cu șaisprezece campionate câștigate.

La finalul etapei din Brazilia, emoțiile au fost uriașe în garajul Mercedes. Acționarul-director Toto Wolff, care l-a egalat astfel pe legendarul Frank Williams la numărul de titluri pe echipe, s-a declarat extrem de mândru de revenirea organizației sale. Wolff a subliniat că începutul foarte puternic de sezon a fost decisiv pentru a trece primii linia de sosire la final de campanie, precizând că puține echipe reușesc să revină în top după o perioadă dificilă. Despre egalarea recordului lui Frank Williams, șeful Mercedes a mărturisit că este ceva ce nu a crezut vreodată că va fi posibil.

Totuși, întrebat dacă acest trofeu ar putea marca începutul unei noi ere de dominație absolută, Toto Wolff a preferat să tempereze așteptările. Oficialul consideră că nivelul actual de profesionalism din Formula 1 face aproape imposibilă repetarea seriei de opt titluri consecutive reușite în trecut de Mercedes. El anticipează că, în sezonul următor, cel puțin trei sau patru echipe se vor lupta cu șanse reale pentru trofeu.

Bucuria a fost împărtășită și de cei doi piloți ai echipei. Proaspătul campion mondial, Kimi Antonelli, a dedicat succesul tuturor oamenilor din spate, atât celor prezenți pe circuit, cât și celor care lucrează zilnic în fabrică pentru a dezvolta monopostul.

De cealaltă parte, colegul său, George Russell, a recunoscut munca uriașă depusă de echipă, deși a mărturisit că și-ar fi dorit un final de cursă cu mai mult stil. Britanicul a explicat că monoposturile au avut un ritm excelent pe pneurile soft, dar ambii piloți au întâmpinat dificultăți neașteptate pe anvelopele intermediare, spre finalul întrecerii. Russell privește însă cu optimism spre următoarea provocare, circuitul stradal din Las Vegas, un traseu pe care se simte foarte bine.

Pentru echipele din Formula 1 urmează acum o scurtă pauză de două săptămâni, înainte de un final de sezon extrem de intens. Ultimele trei etape ale campionatului se vor desfășura în săptămâni consecutive, în Las Vegas, Qatar și Abu Dhabi, unde Mercedes va evolua deja din postura de campioană mondială.