Mesajele RO-Alert vor avea sunete diferite, în funcție de tipul și gravitatea riscului, a anunțat șeful DSU, Raed Arafat. Autoritățile au început deja implementarea noilor tonuri pe sistemele iOS și Android, iar procesul ar urma să fie finalizat până în aprilie. Alertele extreme vor păstra sunetul actual, inclusiv pe timpul nopții, în timp ce alte categorii vor avea semnale mai discrete sau chiar fără sunet.

Despre acest subiect, Raed Arafat a scris pe pagina sa de socializare, unde a postat un amplu mesaj cu o serie de lămuriri utile. Schimbarea tonurilor de apel nu are legătură cu nemulțumirea românilor care au primit mesajul privind Codul roșu de ninsori la ora 4:20 dimineața, spune șeful DSU.