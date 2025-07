Meta, compania care gestionează rețele sociale majore precum Facebook, WhatsApp, Instagram și Threads, pregătește un set de modificări privind accesul adolescenților pe platformele sale.

Schimbările vin ca reacție la inițiativa Uniunii Europene de a impune un cadru mai strict pentru protejarea minorilor în mediul digital.

Executivul european propune un nou set de reguli sub denumirea Digital Majority Age, care presupune condiții mai stricte de acces pentru utilizatorii sub 18 ani.

Conform acestor propuneri, adolescenții nu vor mai putea utiliza platformele sociale fără acordul expres al părinților. De asemenea, descărcarea aplicațiilor precum WhatsApp, Facebook sau Threads ar putea fi restricționată pentru aceștia în lipsa consimțământului părinților sau tutorilor legali.

Inițiativa are drept scop reducerea riscurilor legate de expunerea la conținut neadecvat și înlocuirea actualului sistem bazat pe declarația pe proprie răspundere privind vârsta utilizatorului.

Reprezentanții Meta au declarat că susțin în principiu inițiativa Comisiei Europene, însă au formulat o solicitare clară. Compania americană nu dorește să își asume responsabilitatea verificării vârstei utilizatorilor.

În locul acestei sarcini, Meta propune ca verificările necesare să fie realizate de către dezvoltatorii sistemelor de operare și de platformele care distribuie aplicații, cum ar fi Google Play sau App Store .

Meta susține o abordare care să protejeze intimitatea utilizatorilor și care să nu implice metode invazive, cum ar fi scanarea documentelor oficiale de identitate. Aceștia consideră că soluția ideală trebuie să fie ușor de implementat, sigură și aplicabilă în mod consecvent în toate statele membre ale Uniunii Europene.

Potrivit propunerii Meta, în cazul în care un minor reușește să instaleze aplicația cu acordul unui părinte sau tutore, accesul ulterior la platformă nu ar trebui restricționat suplimentar. Compania consideră că verificarea inițială, realizată prin intermediul magazinului de aplicații, ar trebui să fie suficientă pentru a îndeplini cerințele legislative.

„Dacă un adolescent poate descărca aplicația cu consimțământul părinților, nu mai este nevoie de o a doua verificare atunci când o folosește”, precizează Meta.

Această abordare ar limita intervenția platformelor sociale în procesul de verificare, protejând în același timp datele personale ale utilizatorilor minori.Noua legislație propusă de Comisia Europeană vizează o aplicare uniformă a regulilor în toate statele membre. Oficialii europeni atrag atenția asupra necesității unui sistem robust care să împiedice accesul neautorizat al minorilor la aplicații cu potențial periculos.

Inițiativa vine în contextul preocupărilor tot mai mari privind siguranța digitală a copiilor și adolescenților. Proiectul urmează să fie analizat în Parlamentul European, iar reglementările finale ar putea intra în vigoare în următorii ani, dacă sunt adoptate.