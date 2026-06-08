Metz a produs marea surpriză și a câștigat Liga Campionilor la handbal feminin, după ce a învins în finală pe Gyor cu scorul de 31-29. Este pentru prima dată în istorie când o echipă din Franța cucerește trofeul, într-o seară în care și junioarele de la CSM București au strălucit pe plan european.

Spectacol total și istorie scrisă la Budapesta, în fața unei asistențe record de 20.022 de spectatori. Metz a dat toate calculele hârtiei peste cap în MVM Dome și a detronat-o pe Gyor, deținătoarea a 7 trofee în Champions League.

Meciul a fost extrem de tensionat. Maghiarele au început în forță și s-au distanțat rapid la 9-6, însă formația din Hexagon a replicat tăios și a intrat în avantaj la vestiare, scor 18-17. În repriza secundă, fetele antrenate de Emmanuel Mayonnade au preluat definitiv inițiativa și nu au mai cedat conducerea până la finalul celor 60 de minute sufocante. Vedeta Sarah Bouktit a fost de neoprit, devenind golgetera finalei cu 12 goluri marcate, în timp ce de la învinse s-a remarcat Bruna de Paula, cu 7 reușite. Pentru acest triumf istoric, Metz încasează un cec de 300.000 de euro, depășind cel mai bun rezultat din istoria clubului, un loc 3 obținut în 2022. De partea cealaltă, Gyor bifează a 5-a finală pierdută în istorie și pleacă acasă cu 225.000 de euro.

Ziua de duminică a adus vești mari și pentru viitorul handbalului românesc. Junioarele Sub 17 ani de la CSM București au disputat marea finală a turneului EHF Youth Club Trophy. Chiar dacă au pierdut dramatic trofeul în fața celor de la Debrecen, scor 39-41 după prelungiri, tinerele „tigroaice” au obținut o medalie de argint de mare prestigiu. În plus, coordonatoarea de joc Maria Sprâncenatu a fost desemnată golgetera întregii competiții, după ce a înscris nu mai puțin de 21 de goluri.

Acest succes istoric obținut de Metz reconfigurează harta handbalului feminin european prin aducerea primului trofeu al Ligii Campionilor în Franța, în timp ce performanța remarcabilă a junioarelor de la CSM București oferă garanția că handbalul românesc deține resursele necesare pentru a reveni în anii următori la cel mai înalt nivel mondial.