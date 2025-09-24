Austriacul Michael Wiederer, 69 de ani, a fost ales pentru a treia oară în funcția de președinte al Federației Europene de Handbal.

Michael Wiederer a fost confirmat în funcția de președinte al Federației Europene de Handbal la congresul al 17-lea al forului european, care s-a desfășurat la Andau, Austria.

Michael Wiederer îți va exercita noul mandat în perioada 2025-2029. E la al treilea mandat, după ce a mai fost în fruntea handbalului în perioadele 2016-2021 și 2021 -2025.

Înainte să fie ales președinte EHF, austriacul a fost până în 2016, secretarul general al forului european. Primul om în structurile EHF după Michael Wiederer a rămas muntenegreanul Pedrag Boșkovic, care a fost reales prim vicepreședinte.

România va fi și ea reprezentată în următorii 4 ani la Viena, de două personalități care au primit votul participanților la congresul EHF.

Cristina Vărzaru a fost aleasă în „Comisia Metodică”, unde pe baza statisticilor de la competiții va analiza tendințele jocului de handbal și implicit dezvoltarea acestuia.

Vicepreședintele FRH, avocatul Sorin Dinu, a fost ales pentru a doua oară în „Comisia de Disciplină a EHF”, denumită „Tribunalul EHF”. El este vicepreședintele „Tribunalului EHF” și va judeca litigiile din handbalul european.