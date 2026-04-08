Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” din Zalău a devenit, pentru o zi, centrul inovației digitale din județ. Instituția a găzduit etapa județeană a Olimpiadei de Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC), un eveniment care a reunit 34 de tineri talentați, dornici să-și demonstreze abilitățile tehnice.

Găzduirea acestei competiții de către „Papiu” nu este întâmplătoare, liceul reconfirmându-și statutul de pilon în educația tehnică locală. Într-o atmosferă de concentrare maximă, elevii din clasele IX-XII s-au întrecut în soluții ingenioase și cod sursă, sub atenta supraveghere a cadrelor didactice.

Potrivit datelor transmise de Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, nivelul competiției a fost unul ridicat, iar cei mai buni dintre cei buni și-au asigurat biletele pentru etapa națională, ce se va desfășura la Satu Mare, în perioada 26 – 29 mai 2026. Iată „olimpicii de aur” ai Sălajului:

Secțiunea C# (Programare):

-Borbély Zalán (clasa a XI-a, CN „Simion Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei) – coordonat de prof. Szilagyi Erzsebet și Crișan Daria (clasa a XI-a, LT „Ion Agârbiceanu” Jibou) – coordonată de prof. Crișan Crina.

Secțiunea TIC (Tehnologia Informației):

Gazdele de la „Alesandru Papiu Ilarian” au dominat clasamentul la această secțiune, obținând numeroase calificări:

-Clasa a IX-a: Baidoc Samuel-Daniel (CT „Alesandru Papiu Ilarian”, prof. Mureșan Alexandru).

-Clasa a X-a: Totolo David-Alexander (CT „Alesandru Papiu Ilarian”, prof. Mureșan Alexandru); Big Sophie-Valentina (CN „Silvania”, prof. Vlaicu Cristina);

Și Nicoară Călin-Florin (CT „Alesandru Papiu Ilarian”, prof. Mureșan Alexandru).

-Clasa a XI-a: Silaghi Maia-Paula (CN „Silvania”, prof. Deac Paula); Mesaroș Dragoș Ionuț (CN „Silvania”, prof. Deac Paula).

-Clasa a XII-a: Ghiuruțan Andrei-Mihai (CT „Alesandru Papiu Ilarian”, prof. Ionescu Ioana-Elena și Mureșan Alexandru).

Succesul acestor tineri demonstrează nu doar pasiunea lor pentru tehnologie, ci și calitatea actului educațional din județul Sălaj. Felicitări tuturor participanților și mult succes celor care vor reprezenta județul la Satu Mare!