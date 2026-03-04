Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul de numire a lui Mihai Dimian în funcția de ministru al Educației și Cercetării. Nominalizarea lui Mihai Dimian a fost transmisă șefului statului de către Ilie Bolojan.

Guvernul a anunțat că premierul a înaintat oficial propunerea de numire a lui Mihai Dimian în funcția de ministru al Educației și Cercetării.

Mihai Dimian este rector al Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava din 2024. Anterior, între 2012 și 2024, a ocupat funcția de prorector al instituției, coordonând activitatea de cercetare științifică.

De asemenea, potrivit Executivului, timp de zece ani, în perioada 2006–2016, Mihai Dimian a fost profesor asistent și profesor asociat – conducător de doctorat la Universitatea Howard, o universitate privată, afro-americană din Washington.

Numirea vine într-un moment în care domeniul educației și cercetării se află în centrul reformelor asumate de Guvern, noul ministru urmând să preia responsabilitatea implementării acestora în perioada următoare.

Mihai Dimian este profesor universitar și conducător de doctorat la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, instituție pe care o conduce din 2024, în calitate de rector. Este absolvent al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, unde a obținut două diplome de licență: în matematică și fizică.

Între 2006 și 2016 a activat la Universitatea Howard din Washington DC, unde a ocupat funcțiile de profesor asistent, profesor asociat și conducător de doctorat în inginerie electrică și electronică.

Mihai Dimian este apreciat pentru activitatea didactică și științifică, atât în Statele Unite, cât și în România. În 2008 a primit premiul de excelență „Profesorul Anului”, acordat de Consiliul Studenților din cadrul Facultății de Inginerie, Arhitectură și Știința Calculatoarelor a Universității Howard.

De asemenea, a fost distins cu titlul „Profesor Bologna” din partea Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România, în anii 2007 și 2016.

Din 2021 este membru al Colegiului Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare și Inovare. Din 2024, Mihai Dimian este rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava. În mandatul său au fost dezvoltate peste 30 de programe noi de studii universitare, ceea ce a contribuit la creșterea constantă a numărului de studenți.

În anul universitar 2025–2026, universitatea a ajuns la aproximativ 11.500 de studenți, dintre care peste 15% provin din afara României.

În prezent, coordonează cel mai amplu program de investiții din istoria instituției, destinat realizării celui de-al doilea campus universitar, prin finanțări provenite din mai multe surse. De asemenea, a susținut dezvoltarea infrastructurii de cercetare și atragerea specialiștilor din diaspora academică.