Peste 3.300 de intervenții salvatoare au fost gestionate de pompierii sălăjeni în primele 6 luni ale anului 2026. Bilanțul prezentat de colonelul Vasile-Adrian Dobocan arată o scădere cu peste 12% a numărului de incendii și o eficiență uriașă a echipajelor SMURD, care au asistat aproape 2.500 de pacienți. Din fericire, în acest prim semestru, nicio persoană nu și-a pierdut viața în incendiile din județ.

Munca salvatorilor din județul nostru se traduce în cifre impresionante și mii de vieți protejate. În prima jumătate a acestui an, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Porolissum” al județului Sălaj a gestionat 3.351 de acțiuni și intervenții operative. Grosul acestor misiuni, adică 2.512 cazuri, a fost reprezentat de urgențele medicale la care au pedalat echipajele SMURD, asigurând o medie de 14 intervenții în fiecare zi. Restul de 839 de misiuni au inclus stingerea incendiilor, descarcerări, salvări de persoane din medii ostile și misiuni speciale de protecție civilă.

Iată că, pe linia stingerii incendiilor, pompierii militari au intervenit la 235 de evenimente, în scădere cu peste 12% față de anul trecut. Dintre acestea, 77 au izbucnit la gospodării și instituții, iar 151 au fost arderi necontrolate de vegetație. Un număr de 116 incendii au provocat pagube materiale serioase, însă rapiditatea pompierilor a limitat dezastrul. Astfel, au fost salvate bunuri în valoare de peste 35.000.000 de lei, prejudiciile fiind oprite la 13.000.000 de lei. Mai important este că 16 oameni au fost salvați direct din flăcări, 35 au fost evacuați la timp și nu s-a înregistrat niciun deces. Principalele cauze au fost utilizarea focului deschis, scânteile și scurtcircuitele electrice. Totodată, incendiile de vegetație au pârjolit 392 de hectare, fiind provocate de curățarea iresponsabilă a terenurilor agricole.

Pe partea medicală, echipajele SMURD au oferit primul ajutor pentru 2.301 adulți și 198 de copii. Cele mai multe solicitări au fost pentru afecțiuni medicale diverse și traumatisme, urmate de 103 accidente rutiere. O performanță deosebită a fost înregistrată în cazurile de stop cardio-respirator. Din cele 67 de persoane găsite în această stare critică, 12 au fost resuscitate cu succes, rata de reușită fiind de aproape 18%. Pentru a îmbunătăți aceste statistici, ISU Sălaj a instruit masiv populația, copiii din taberele de vară, dar și echipajele de polițiști și jandarmi din județ. Bilanțul primelor 6 luni mai cuprinde 10 misiuni pentru înlăturarea efectelor furtunilor, 142 de acțiuni în sprijinul comunității și 7 intervenții de distrugere a muniției de război. Din păcate, pompierii au raportat și un caz tragic, fiind solicitați pentru recuperarea unei persoane înecate în râul Someș. Dincolo de granițe, profesionalismul pompierilor sălăjeni a fost recunoscut la nivel european, aceștia participând activ în Franța la un modul internațional de stingere a incendiilor de pădure.