Minaur Baia Mare a remizat, la scorul de 24-24 cu Granollers, în etapa secundă a grupei C din EHF European League la handbal masculin. Minaur pornea cu șansa secundă în fața lui Granollers, vicecampioana Spaniei, campionat unde Barcelona e intangibilă.

Prima repriză dintre Minaur Baia Mare și Granollers, din etapa secundă a grupei C din EHF European League la handbal masculin a fost una dominată de intervențiile celor doi portari, Anton Terekhov pentru Minaur și Luka Krivokapic pentru oaspeți. Ibericii au intrat la cabine cu un avantaj de 11-8.

Diferența maximă a fost de 5 goluri, dar cursa de urmărire n-a fost abandonată în nicio clipă. Cu un public fantastic în spate, formația din Baia Mare a pus presiune.

Darius Makaria a intrat fix când trebuia între buturi, cu o dublă paradă în minutul 59. Gabriel Cumpănici a marcat ultimele 3 goluri pentru reprezentanta României și pentru un egal la 24. Primul punct al lui Minaur în grupa din care mai fac parte Skanderborg și Slovan.

Principalii marcatori ai meciului au fost Nagy 5 goluri, Kotrc 5, Botea 4, Cumpănici 4, pentru Minaur, respectiv Ballester 5, Oliveira 4, Calzada 3, Miro 3, pentru Fraikin. La debutul în grupa C, Minaur a pierdut în deplasare cu campioana Sloveniei, Rukometno Slovan, scor 35-29, iar în etapa următoare va juca tot pe teren propriu, în 11 noiembrie, cu danezii de la Skanderborg Aarhus.

Potaissa Turda a fost învinsă fără drept de apel în deplasarea de la Saint Raphael, scor 24-42, în etapa a doua din EHF European League la handbal masculin.

Potaissa Turda a suferit cel mai drastic eșec al serii europene. Reprezentanții României n-au putut ține ritmul, au fost pedepsiți des pe contraatac, în ciuda celor 9 intervenții avute de portarul Mihai Popescu.

Principalii marcatori ai partidei au fost Paschal 7 goluri, Lang 4, Mapu 4, Marescot 4, pentru gazde, respectiv Falavarjani 4, Vereş 4, Dumitriu 4, pentru Potaissa.

Potaissa Turda a pierdut şi prima partidă din grupa A, scor 33-34, cu formaţia spaniolă Bidasoa Irun, iar în etapa următoare va primi vizita deţinătoarei trofeului, SG Flensburg-Handewitt, în 11 noiembrie.

Din grupe, primele două clasate se vor califica în grupele principale, care programează meciuri între 17 februarie – 10 martie, pentru ca faza play-off să aibă loc în 31 martie şi 7 aprilie, sferturile în 28 aprilie şi 5 mai.

Turneul Final Four este programat în 30-31 mai.

Deţinătoarea trofeului este formaţia SG Flensburg-Handewitt, repartizată chiar în grupa A, cu Potaissa Turda.