Minaur Baia Mare s-a calificat într-un mod extraordinar în grupele EHF European League la handbal feminin. Învinse la 6 goluri în tur, elevele lui Joao Florencio au invins-o acasă pe Horsens, cu scorul de 33-22. Minaur Baia Mare a fost repartizată direct în turul 3 al European League.

România va avea 3 reprezentante în grupele European League, a doua competiție intercluburi la nivel continental. Vicecampioana Corona Brașov a fost acceptată din oficiu.

Minaur Baia Mare aveau rezultat calificabil după doar 17 minute, cu un început de meci fantastic. La pauză, tabela indica 19-12.

Danezele s-au agățat de fiecare atac. Cu un sfert de oră rămas, totul se reseta. Diferența era de exact 6 goluri, marja din primul meci.

Maria Gomes Da Costa a luat jocul pe cont propriu, a înscris de trei ori la rând. Fie Woller a avut mâna sigură de la 7 metri, poarta a contribuit și ea pentru un senzațional 33-21.

Handbalistele de la Rapid București s-au calificat în grupele European League la handbal feminin, după ce au reușit să întoarcă rezultatul din manșa tur și să câștige a doua partidă a play-off-ului, scor 32-21, pe terenul celor de la Bensheim-Auerbach. Rapid pierduse săptămâna trecută, pe teren propriu, la Chiajna, cu 28-34.

Rapid a început mai bine meciul, iar gazdele au condus o singură dată, la 3-2. În rest, de-a lungul primei reprize, româncele au pus stăpânire pe joc și au produs remontada. 17-11 a fost scorul pauzei, în favoarea Rapidului, care reușise după primele 30 de minute să egaleze situația la general.

În partea secundă, scorul a căpătat proporții, iar Rapid nu a mai avut cum să rateze succesul și calificarea în faza principală a competiției.

Partidele din cadrul grupei în EHF European League se vor juca între 10 ianuarie și 22 februarie. Primele două clasate se vor califica în sferturi care se vor disputa în intervalul 21-29 martie, în timp ce Final Four-ul are loc în perioada 16-17 mai.