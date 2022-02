CS Minaur Baia Mare şi CS Măgura Cisnădie au obţinut victorii în deplasare în meciurile desfăşurate joi în Liga Naţională de handbal feminin.

Vicecampioana CS Minaur Baia Mare a trecut de HC Dunărea Brăila cu scorul de 33-30 (15-11), într-o partidă din etapa a 15-a.

Joi seara, Sala Polivalentă “Dunărea” din Brăila a fost gazda partidei dintre Dunărea din localitate și CS Minaur Baia Mare, joc din cadrul etapei a 15-a din Liga Florilor MOL, a doua din retur. Minaur a început cu bine săptămâna de meciuri tari cu o victorie la Brăila, una cel puțin la fel de categorică precum a fost cea a echipei Dunărea la meciul tur, disputat în Baia Mare. Iar revanșa este cum nu se poate mai frumoasă pentru că am trecut și peste Dunărea în clasament.

Minaur s-a dus la Brăila fără trei jucătoare, toate cu probleme de sănătate: Yaroslava Burlachenko, Andreea Popa și Oana Borș. Au făcut însă treabă foarte bună cele sănătoase. Multă lume comentează sistematic pe site-uri, pe rețelele de socializare de plecările din echipa noastră. Da, sunt jucătoare care au semnat din vară cu alte echipe, dar asta nu înseamnă că ele nu caută să dea totul pentru Minaur în meciurile rămase. Pentru că mai sunt o grămadă de meciuri de disputat: minimum 11 în Liga Florilor, minimum două în Liga Europeană, plus altul/altele în Cupa României.

Doar primele 10 minute de joc au fost echilibrate, după care Minaur s-a apărat mult mai bine și a reușit să se distanțeze ușor: 3-5 (11). Gazdele au egalat și eu ținut aproape până la 9-9 (19). Apoi, tonul la cântec s-a dat doar din zona apărării noatre excelente, unde-i punem și pe cei doi portari, și timp de 10 minute nu s-a primit niciun gol. Am marcat de cinci ori, iar aici se putea și mai bine, pentru că am irosit și contraatacuri și 7m. La pauză s-a intrat cu 11-15 și cu sentimentul că nu prea are cum să ne scape victoria.

După reluare au mărit distanța, au avut și șapte plus, chiar dacă Morten Soubak a încercat cam tot ce se poate: om la om la Laslo, apărare cu intermediari avansați, 5+1, atacuri cu șapte fete. N-a ieșit mai nimic: 12-18 (33), 16-23 (41). De la jumătatea reprizei secunde, tranșeele rezistă mai greu asaltului, dar nu cât să fie cucerite. Enache prinde foarte bine în poartă, Fujita nu iartă nimic în atac, Petruș și Severin parcă sunt surori în joc. Mai scăpăm un 7m pe lângă, mai vin niște torpile de la Kurtovic, dar vasul de luptă nu ia apă, iar diferența de scor rămâne în limite rezonabile. Practic, Brăila a venit cel mai aproape la 29-31, cu 80 de secunde înainte de ultimul fluier. Mai înscriu Cioca și Laslo, iar Quintino de la gazde închide tabela. Punctele sunt însă în contul CS Minaur.

Asuka Fujita a marcat 10 goluri pentru oaspete, iar Cristina Laslo a reuşit 7. Jelena Lavko (din vară va juca la Dunărea) şi Raluca Petruş au adăugat câte 4.

De la gazde s-au remarcat Amanda Kurtovic, cu 8 goluri, Morena Tamires 6, Jessica Quintino, Ana Paula Rodrigues Belo şi Larissa Araujo, câte 5.

Într-o partidă din etapa a 13-a, CS Măgura Cisnădie a întrecut-o pe HC Zalău cu 24-23 (13-13), după ce a avut 24-21.

Iulia Gariaeva a înscris 7 goluri pentru învingătoare, Dana Abed-Kader şi Marilena Neagu au marcat câte 5 goluri, iar Maria Bardac 4.

Andreea Mihart a fost cea mai bună marcatoare a echipei antrenate de Gheorghe Tadici, cu 8 goluri.