Stop ”afacerilor paravan” din Sălaj. Ministerul Mediului impune reguli drastice pentru piațasecond hand cu mașini.

Piața produselor second-hand, un domeniu în care infracționalitatea financiară a înflorit în ultimii ani sub ochii aparent închiși ai ANAF Sălaj și ai Ministerului de Finanțe, se pregătește pentru o lovitură decisivă. Ministerul Mediului a pus pe masă o ordonanță care promite să curețe România de „deșeurile” mascate în produse uzate, de la mașini la haine și mobilier.

În județul nostru, fenomenul persoanelor fizice care aduc zeci de mașini din străinătate pe persoană fizică ( sau în numele unor rudenii) – evitând astfel taxele și impozitele – a devenit o practică comună, ignorată de autoritățile fiscale. Noua reglementare vine să pună capăt acestei „activități paravan”: o persoană fizică nu va mai putea aduce în țară mai mult de două mașini second-hand pe an.

„Este clar că cine aduce zeci de mașini în fiecare an desfășoară o activitate ilegală. Două mașini sunt mai mult decât suficiente pentru uz personal”, a declarat ministrul mediului, Diana Buzoianu.

Regulile devin extrem de dure și în ceea ce privește calitatea vehiculelor. Se interzice oficial intrarea în țară a autoturismelor cu normă de poluare sub Euro 3, precum și a mașinilor sau utilajelor agricole declarate „daună totală” sau scoase din uz în țara de proveniență. România refuză astfel să mai fie „groapa de gunoi” a Europei.

Nici comerțul cu haine, anvelope sau mobilă nu scapă de control. Doar înainte de aderarea la Schengen, peste 20.000 de tone de deșeuri au fost întoarse de la graniță, dintre care 5.000 de tone erau haine și pantofi. Hainele și încălțămintea vor trebui sortate, igienizate de firme autorizate și etichetate individual. Pentru anvelope se impun limite stricte de vechime — maxim 10 ani pentru cele de vară și 6 ani pentru cele de iarnă. În ceea ce privește mobilierul, acesta va trebui dezinfectat și însoțit de acte de proveniență care să garanteze siguranța utilizatorului.

În timp ce structurile ANAF de la nivel județean par să fi ratat dimensiunea evaziunii din acest sector, Ministerul Mediului forțează nota prin trasabilitate și reguli de import. Rămâne de văzut dacă aceste măsuri vor reuși să curețe nu doar aerul și drumurile, ci și piața gri din Sălaj, transformând comerțul de ocazie într-o activitate transparentă și controlată.

Până când noile reglementări vor intra în vigoare, rămâne de văzut dacă instituțiile de control din Sălaj vor continua să ignore marea evaziune de sub nasul lor sau dacă vor începe, în sfârșit, să facă curățenie în acest sector.

Cert este că epoca importurilor masive de mașini și produse uzate se apropie de sfârșit, iar sălăjenii care au făcut o afacere din acest paravan legal vor fi obligați să se conformeze noilor standarde europene de mediu.

Măsurile anunțate de Ministerul Mediului reprezintă un prim pas spre normalitate, într-o piață a produselor second-hand care a funcționat mult prea mult timp la limita legii și a bunului simț.