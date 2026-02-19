Radu Miruță, ministrul Apărării, a vorbit despre situația Stelei București, echipă blocată de ani de zile în Liga a II-a. Acesta consideră că legea actuală din sportul românesc, care nu permite cluburilor de drept public să joace în Superligă, este una care dăunează grupării de pe Ghencea.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a spus că vrea să „dezlege frânele” pe care Steaua le are, pentru că nu se poate să limitezi un sportiv bun printr-o barieră legislativă.

„Nu se pune problema de abandonare. Preocuparea mea este să dezlegăm frânele pe care le are. Oamenii aceia înțeleg că sunt performanți. Principiul în sport este să demonstrezi că ești mai bun prin activitate sportivă. Nu se poate să limitezi un sportiv bun printr-o barieră legislativă. Clubul Steaua ar fi putut să meargă în prima ligă. Nu a putut pentru că există o limitare în lege. Te lupți tot anul, ești pe primul loc, trebuie să urci pe podium, dar nu urci pentru că există o lege. Din ce motive? Îmi pot închipui, nu sunt eu cel care a făcut această lege. Sunt în situația în care mă uit la niște oameni buni cărora li se spune: indiferent cât de bun ai fi, eu dau din scaun o lege care să spună că ești bun, dar nu primești premiul. Vreau să evit asta. Să fie bătuți doar pe gazon, nu prin cotloanele Parlamentului. Este preocuparea mea să fac acest lucru, dar am nevoie și de sprijinul celor care iubesc CSA”, a transmis Miruță la Antena 3

Situația juridică a celor de la CSA Steaua București este una clară din punct de vedere regulamentar. Clubul aparține de Ministerul Apărării Naționale și funcționează ca instituție de drept public, nu ca societate comercială. Conform regulilor impuse de Federația Română de Fotbal și de Liga Profesionistă, pentru a evolua în prima ligă este necesară organizarea sub forma unei entități de drept privat. Mai exact, legislația sportivă și regulamentele de licențiere pentru Superligă cer existența unei structuri comerciale, capabile să încheie contracte și să îndeplinească criterii financiare specifice. Până la o eventuală reorganizare într-o societate de tip SA sau SRL, promovarea rămâne imposibilă din punct de vedere legal.