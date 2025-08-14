În timp ce în majoritatea statelor UE peste 9 din 10 şoferi îşi achită sancţiunile, în România procentul abia trece de 4 din 10, afectând bugetele locale şi punând presiune pe primării în faţa Curţii de Conturi.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a explicat, pentru Antean 3, că România se află mult sub media europeană în ceea ce priveşte plata amenzilor rutiere. Dacă în statele membre ale Uniunii Europene peste 90% dintre cei amendaţi îşi achită sancţiunile, în România acest procent nu depăşeşte 40%.

„Proporţia de conformare la plata amenzilor de circulaţie în statele Uniunii Europene este de peste 90 la sută. În România, acest procent este sub 40 la sută. Este o diferenţă enormă. Nu vor fi sancţionaţi cei care respectă astăzi legea. Nici măcar nu vor suferi cei care astăzi respectă legea, dar au încălcat o regulă de circulaţie. Nimeni nu este perfect, dar îşi plătesc amenda. Nu despre ei este vorba. E vorba despre cea mai mare a parte a cetăţenilor care astăzi nu-şi plătesc aceste amenzi de circulaţie. Şi trebuie să ai o măsură de constrângere”, a declarat Cseke Attila.

Ministrul a subliniat că amenzile de circulaţie sunt înregistrate ca venituri la bugetul primăriei de domiciliu al persoanei sancţionate, iar sumele neachitate sunt considerate debite. Situaţia creează dificultăţi în momentul controalelor efectuate de Curtea de Conturi.

„În momentul în care vine Curtea de Conturi la o primărie în control, întreabă: de ce nu aţi încasat amenda de circulaţie de la cetăţeanul Popescu Ion? Pentru că ar trebui să încasaţi. Dar Popescu Ion nu a plătit amenda. Deci eu trebuie să creez nişte mecanisme prin care această amendă să poată fi încasată. Este un model pe care l-am luat din alte ţări şi vom propune ca, atunci când timp de 90 de zile de la amenda propriu-zisă, nu s-a plătit amenda pentru încălcarea regulii de circulaţie, să se suspende permisul de conducere. Încă o dată, să nu uităm proporţiile. Suntem în urmă, avem mai puţini cetăţeni care se conformează plătind amenda decât cei care nu plătesc”, a afirmat Cseke Attila.

Modelul invocat de ministru este inspirat din legislaţia altor ţări europene. Acesta presupune ca, dacă amenda nu este achitată în termen de 90 de zile de la emitere, permisul de conducere să fie suspendat până la plata integrală a sumei.

Potrivit lui Cseke Attila, scopul acestei iniţiative nu este sancţionarea celor care respectă legea, ci determinarea celor care evită plata amenzilor să îşi îndeplinească obligaţiile.