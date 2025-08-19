Ministrul Educaţiei a semnat documentul prin care se formează grupurile de lucru ce vor scrie noile programe şcolare pentru materiile obligatorii.Acesta își propune ca, în 4-5 ani, să reducă analfabetismul functional.

După ce planurile-cadru au fost aprobate, urmează ca peste 1.500 de specialişti să rescrie programele, astfel încât acestea să fie mai aerisite, mai relevante şi să aibă o legătură clară între ele, cu activităţi care să îi ajute pe elevi să înţeleagă şi să fixeze materia.

„Pornind de la angajamentul pentru reformă din Raportul QX, după adoptarea planurilor-cadru pentru învăţământul liceal, reforma curriculumului pentru învăţământul liceal mai parcurge o etapă: peste 1.500 de specialişti sunt implicaţi în elaborarea noilor programe de studiu, având ca reper profilul de formare al absolventului”, au transmis oficialii ministerului.

Selecţia specialiştilor s-a făcut încă din 2021, prin apel public, în baza unor criterii clare: pregătirea profesională, experienţa în scrierea de programe şcolare, capacitatea de analiză curriculară, elaborarea de proiecte inovative şi experienţa efectivă la catedră. Lista a fost completată acum cu profesori propuşi de Academia Română, cadre universitare, membri ai grupurilor care au lucrat la programele pentru gimnaziu, dar şi reprezentanţi ai unor organizaţii profesionale cu care Ministerul are parteneriate.

Componenţa grupurilor nu este bătută în cuie – ea poate fi actualizată pe parcurs, dacă apar nevoi noi pentru anumite discipline.

Principalele reguli stabilite de Ministerul Educației sunt:

Mai puţină încărcătură, mai multă relevanţă – fiecare grup trebuie să se inspire din cel puţin trei modele europene.

Legătură clară între ciclurile de învăţământ – materia predată la liceu trebuie să continue logic ceea ce elevii au învăţat la gimnaziu şi să pregătească eventualul parcurs universitar. De aceea, echipele includ şi profesori din preuniversitar, şi cadre universitare, dar şi membri ai Academiei Române

Un sfert din ore pentru fixare şi aplicare practică – 25% din timpul alocat unei discipline va fi folosit pentru recapitulare, activităţi remediale şi aplicarea cunoştinţelor în viaţa reală.

„După elaborarea planurilor-cadru, stabilirea unui conţinut adecvat şi relevant este un factor decisiv pentru însemnătatea studiilor liceale, inclusiv în prevenţia analfabetismului funcţional. . Noile linii directoare, derivate din Raportul QX, vor contribui la relevanţa acestui demers. Ulterior, ne vom focaliza pe metode eficiente de predare a acestor conţinuturi şi pe elaborarea de manuale atractive. Aşteptarea este ca, în 4-5 ani, să începem să vedem efecte în creşterea relevanţei sociale a studiilor liceale şi în reducerea analfabetismului funcţional”, a declarat ministrul Daniel David.

Componenţa grupurilor de lucru va fi publicată pe site-ul Ministerului Educaţiei. Ordinul prin care au fost aprobate planurile-cadru pentru liceu a fost publicat pe 20 iunie.