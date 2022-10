Ministrul sportului, Eduard Novak a prezentat strategia pentru sport. El susține că suntem datori, dar ne și dorim, să intervenim în acest domeniu și să ajungem ca în 10 ani copiii să aibă 3-4 ore de educaţie fizică săptămânal.

Ministrul sportului, Eduard Novak, consideră că sportul românesc a înregistrat un regres semnificativ şi că a fost nevoie de elaborarea Strategiei Naţionale pentru Sport ca să se ofere stabilitate acestui domeniu. El a prezentat strategia pentru sport, care a fost elaborată de Ministerul Sportului, în colaborare cu specialişti ai Universităţii „Babeş-Bolyai” (UBB) din Cluj-Napoca.

Acesta a declarat, cu ocazia prezentării acestei strategii că: „Documentul strategic a fost elaborat din mai multe cauze. Cu toţii am observat că sportul românesc are un regres semnificativ. Dacă la Jocurile Olimpice din anul 2000 am obţinut 24 de medalii, la cele din 2020 am obţinut doar 4, fiind un regres de 84%. Acest lucru are nişte cauze şi am dorit ca prin această strategie naţională să încercăm să dăm o stabilitate sportului românesc pentru viitor. (…) În ceea ce priveşte sportul în şcoală, avem două ore de sport/ săptămână, iar în programa şcolară sunt doar trei sporturi – atletism, gimnastică şi jocuri. Copiii nu mai sunt atraşi de sport în şcoală, iar în loc să îi împrietenim cu sportul, îi îndepărtăm. În Europa sunt 6-8 sporturi în şcoli. Sportul în şcoală nu este dezvoltat, copiii nu fac mişcare şi sunt predispuşi la obezitate. Dorim să intervenim, să ajungem ca în 10 ani, copiii să aibă 3-4 ore de educaţie fizică, plus două activităţi fizice extraşcolare”

Strategia înaintată de către ministrul Eduard Novak și care a fost elaborată de Ministerul Sportului, în colaborare cu specialişti ai Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj Napoca, se bazează pe trei piloni: sport de masă, sport în şcoală, sport de performanţă – care toate se leagă şi trebuie să formeze într-un pachet complet.