Zilele libere prilejuite de sărbătorile Sfântului Andrei și Ziua Națională transformă Complexul President din Băile Felix în destinația ideală pentru o evadare plină de confort. Renumit pentru facilitățile sale de top și apele termale curative, resortul întâmpină turiștii cu pachete speciale concepute pentru întreaga familie. De la preparate tradiționale și cine festive, până la distracție nelimitată în aquapark, complexul oferă cadrul perfect pentru o minivacanță memorabilă.

Apropierea zilelor libere de la sfârșitul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie reprezintă ocazia perfectă pentru o pauză binemeritată, departe de stresul cotidian. Pentru cei care caută relaxare totală și servicii la standarde înalte, Complexul President din stațiunea Băile Felix reprezintă una dintre cele mai atractive opțiuni de pe harta turismului românesc. Compus din 5 hoteluri moderne care însumează o capacitate totală de 253 de camere și apartamente, resortul și-a câștigat renumele datorită ospitalității și a infrastructurii spectaculoase dedicate stării de bine.

Pachetele speciale create pentru această minivacanță sunt concepute sub regim de pensiune completă, oferind oaspeților o experiență culinară desăvârșită. Pe lângă mesele zilnice servite în sistem bufet suedez, ofertele includ un prânz tematic tradițional cu pomană porcului, precum și o cină festivă cu meniuri speciale și momente artistice. Complexul pune un accent deosebit pe familiile cu copii, oferind facilități de cazare gratuite pentru cei mici, locuri de joacă special amenajate și activități recreative.

Punctul forte al sejurului rămâne, fără îndoială, accesul la resursele balneare unice ale zonei. Turiștii beneficiază de acces gratuit și nelimitat la Aqua Park President, un centru de distracție uriaș cu piscine interioare și exterioare unde apa termală este menținută constant la temperaturi ideale, între 34 și 36 de grade. Totodată, oaza de relaxare este completată de centrul SPA Essent. Aici, oaspeții se pot răsfăța în saune finlandeze cu temperaturi de 70 și 90 de grade, saună turcească, saună cu infraroșu și sare de Himalaya sau pot opta pentru terapii de wellness, hidromasaj și proceduri balneo-medicale moderne.

Nu în ultimul rând, noua oază de relaxare SERENT SPA, care este amplasată strategic la etajul 8 al Grand Hotel President, oferă vizitatorilor o panoramă deosebită asupra întregii stațiuni într-o zonă de tip „adults only”, fiind garanția relaxării absolute.

Fie că aleg eleganța noului Grand Hotel President, intimitatea corpului SPA sau dinamismul hotelului aflat chiar lângă aquapark, vizitatorii au la dispoziție room service, facilități moderne în camere și peisajul relaxant al pădurii învecinate. Toate aceste ingrediente transformă zilele libere într-o experiență premium, unde tradiția românească se îmbină perfect cu relaxarea totală la standarde de 4 și 5 stele.