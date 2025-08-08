Angajații din România vor avea parte de o minivacanță de 3 zile în luna august, cu prilejul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului.

Vineri, 15 august 2025, este zi liberă legală, conform Codului Muncii. Astfel, salariații vor beneficia de un weekend prelungit, având trei libere consecutive: vineri (15 august), sâmbătă (16 august) și duminică (17 august).

Această perioadă de relaxare vine la mijlocul verii și reprezintă o oportunitate pentru mulți români de a călători, de a petrece timp în familie sau de a participa la evenimente religioase și culturale dedicate acestei importante sărbători creștine.

Angajații români au un număr de 17 zile zile libere legale în anul 2025. Dintre acestea, doar 13 pică în timpul săptămânii, iar celelalte în weekend.

Începând cu luna august și până la sfârșitul anului, mai sunt programate încă 4 zile nelucrătoare.

Zile libere rămase în 2025:

15 august (vineri) – Sfânta Maria;

30 noiembrie (duminică) – Sfântul Andrei;

1 decembrie (luni) – Ziua Naţională a României;

25 şi 26 decembrie (joi şi vineri) – prima şi a doua zi de Crăciun.

Pe lângă sărbătorile legale naționale, cadrele didactice beneficiază și de alte zile libere în timpul anului școlar, conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă. Astfel, profesorii și elevii vor avea liber și în 5 octombrie 2025, cu ocazia Zilei Mondiale a Educației.

Un proiect de lege aflat în dezbatere în Parlament prevede reducerea numărului de zile libere legale pentru români în anul următor. Dacă va fi adoptat, șase zile libere ar putea fi eliminate, astfel că numărul acestora va scădea de la 17 la 11.

Zilele libere propuse pentru a fi eliminate sunt:

6 ianuarie – Boboteaza;

7 ianuarie – Sfântul Ioan;

24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române;

Vinerea Mare – ultima vineri înainte de Paște;

1 iunie – Ziua Copilului;

30 noiembrie – Sfântul Andrei.

Proiectul va fi analizat în comisiile parlamentare, urmând să fie supus votului. În cazul aprobării, noile reguli vor intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2026.