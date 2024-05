Un minor în vârstă de 17 ani care deţine permis auto categoriile B şi BE poate conduce un autovehicul dacă este asistat de o persoană care are permis de conducere din aceeaşi categorie de minimum 10 ani.

Cel din urmă este răspunzător în solidar cu minorul aflat în culpă pentru încălcarea regulilor de circulaţie, prevede un proiect iniţiat de parlamentari PSD, PNL, UDMR şi neafiliaţi, adoptat tacit luni de Senat.

„Accesul la obţinerea unui permis auto de la vârsta de 17 ani are ca rol principal responsabilizarea tinerilor, în vederea diminuării gradului de teribilism şi a conduitelor iresponsabile. De asemenea, prin măsura pe care o propunem în prezentul proiect de lege, persoana care însoţeşte un minor care deţine permis de conducere valabil pentru categoriile B, BE şi conduce un autovehicul răspunde în mod solidar cu minorul aflat în culpă pentru încălcarea de către acesta a regulilor de circulaţie sau, după caz, pentru pagubele produse terţilor ca urmare a producerii unui accident de circulaţie, considerăm că este o responsabilizare maximă a persoanei însoţitoare care va avea un rol determinat în educaţia rutieră a minorului de 17 ani. Considerăm că un conducător auto care are permis de conducere de minim 10 ani a dobândit destulă experienţă în conducerea unui autovehicul, în respectarea regulilor de circulaţie dar şi în respectarea celorlalţi participanţi la trafic. Astfel, riscul producerii de accidente de către conducătorul auto începător scade semnificativ odată ce acesta capătă experienţă în trafic” se precizează în expunerea de motive.