Instabilitate la cote maxime pe scena politică din România. Președintele Senatului, Mircea Abrudean, trage un semnal de alarmă dur: scenariul unui guvern minoritar ar fi o lovitură fatală pentru reforme și stabilitate. Vedem chiar acum ce soluții mai are coaliția și cât de aproape suntem de un nou vot de încredere în Parlament.

Instabilitatea a ajuns la cote maxime pe scena politică din România. În contextul în care miniștrii social-democrați și-ar putea depune mandatele, liberalii se văd nevoiți să calculeze fiecare mișcare pentru a menține cabinetul Bolojan pe linia de plutire.

Se joacă «totul sau nimic» la vârful politicii românești, iar miza nu este doar o funcție, ci viitorul economic al țării. Președintele Senatului, Mircea Abrudean, avertizează că un guvern minoritar ar arunca România în instabilitate, însă pericolul real este mult mai mare: blocarea miliardelor de euro din PNRR. În timp ce PSD pregătește retragerea miniștrilor, experții avertizează că acest joc politic de-a demisia ar putea lăsa primăriile și spitalele fără finanțare europeană.

În acest context, vine un avertisment fără precedent de la vârful Senatului. Mircea Abrudean recunoaște că un guvern fără majoritate parlamentară este o rețetă pentru dezastru. Motivul? Fără un Executiv cu puteri depline, România nu poate adopta reformele cerute de Bruxelles, ceea ce înseamnă un singur lucru: pierderea definitivă a banilor din PNRR. Într-un moment în care investițiile depind de semnătura miniștrilor, un guvern interimar ar bloca țara la propriu.

În tot acest timp, Partidul Social Democrat joacă o carte riscantă. Retragerea miniștrilor PSD este văzută de analiști ca un mecanism de presiune pentru a forța fie anticipatele, fie o reconfigurare totală a puterii. Este un „joc de glezne” politic care urmărește erodarea liberalilor, dar care lasă cabinetul Bolojan într-o situație imposibilă, obligat să ceară un nou vot de încredere într-un Parlament ostil.

Pe cine ajută, însă, acest blocaj? Pe termen scurt, PSD speră să capitalizeze nemulțumirea populară, pozând în partidul care „nu se agață de scaune”. Pe termen lung însă, jocul este periculos. Fără majoritate, nicio lege a bugetului sau reformă a pensiilor nu poate trece, ceea ce convine de minune forțelor extremiste care se hrănesc din haosul instituțional.

Premierul Ilie Bolojan refuză momentan demisia, dar mecanismul declanșat de social-democrați a pornit ceasul constituțional. Cele 45 de zile de interimat sunt un termen de grație extrem de scurt pentru a salva proiectele europene aflate pe masă.

Într-un moment în care economia țării respiră prin aparatele financiare ale Uniunii Europene, jocul de putere dintre marile partide riscă să scoată România din priză, transformând miliardele din PNRR într-o oportunitate ratată din cauza orgoliilor politice.