Mircea Rednic se întoarce la Standard Liege. Contractul cu echipa din Jupiler Pro League este valabil pe două sezoane. Până în această vară, Rednic o pregătise pe UTA Arad.

Standard Liege are în palmares 10 titluri de campioană și 8 Cupe ale Belgiei, plus o finală de cupă europeană, respectiv Cupa Cupelor, în sezonul 1981-1982, dar și o semifinală în Cupa Campionilor Europeni în sezonul 1961-1962.

Tehnicianul român a oferit o declarație pentru website-ul oficial al clubului. Printre altele, Rednic spune că este fericit că se poate întoarce „acasă”. Standard Liege nu este singurul club belgian pe care „Puriul” l-a antrenat, celelalte fiind Mouscron sau Gent.

„Sunt foarte onorat să mă întorc acasă. Ultima dată, am preluat echipa într-un moment dificil și am reușit să ne calificăm pentru Europa dezvoltând o echipă care a jucat un rol principal în sezonul următor. Am experiența și ambiția de a lucra împreună cu Marc pentru binele echipei, al acestui club și al suporterilor săi, care ocupă un loc atât de special în inima mea”, a spus Mircea Rednic, conform sursei de mai sus.

„Mircea Rednic este un antrenor cu mult entuziasm și cu experiență, în special în Belgia și la Standard Liege, unde se întoarce acasă, dar este și un antrenor care se identifică pe deplin cu proiectul actual al clubului nostru.

Știu că vom fi pe aceeași lungime de undă și că vom lucra mână în mână pentru a readuce pasiunea și ADN-ul lui Standard de Liege”, a spus și fostul fostbalist Marc Wilmots, acum director sportiv al lui Standard.