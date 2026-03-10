Mirel Rădoi și-a dat acordul pentru a reveni la FCSB și a ajuta echipa campioană într-un moment de criză. Tehnicianul va pregăti echipa în play-out.

Mirel Rădoi revine la FCSB. Tehnicianul va pregăti echipa în play-out, va încerca să se califice în Conference League, iar la finalul sezonului se va așeza la masa negocierilor pentru a discuta despre o posibilă prelungire a contractului.

Elias Charalambous și Mihai Pintilii și-au dat demisia după eșecul cu U Cluj, astfel că Becali a fost nevoit să găsească un antrenor într-un timp foarte scurt. A apelat la finul său, Mirel Rădoi, pe care l-a convins să preia echipa.

Pentru cele 9 meciuri din play-out, Gigi Becali spune că Mirel Rădoi a luat deja câteva decizii. Sistemul de joc ar urma să fie schimbat în 4-4-2, iar jucătorul U21 va rămâne portarul Matei Popa. De asemenea, noul antrenor nu intenționează să îl mai folosească pe Mamadou Thiam în bandă.

FCSB va începe play-out-ul de pe primul loc, cu 23 de puncte, la un singur punct distanță de urmăritoarea UTA Arad și la două de FC Botoșani, respectiv Oțelul Galați.

Gigi Becali a anunțat deja că principalul obiectiv al echipei sale este calificarea în cupele europene. Se poate întâmpla dacă FCSB va reuși să se claseze în zona primelor două locuri la finele play-out-ului. Apoi, campioana en-titre va fi nevoită să învingă două echipe la baraj.

Gigi Becali a detaliat, susținând că acesta va fi însoțit la FCSB de fiul lui, Denis, care îndeplinește rolul de analist, și de doi antrenori secunzi.

„De marți, Mirel e antrenor la FCSB, vine doar pentru două luni și jumătate ca să ajute. Acum dacă și-au dat demisia, a zis «da, nașule, vin să te ajut», dar până acum aveam antrenor. Să facă ce vrea, are două luni și jumătate în care să facă ce vrea. Păi dacă vine să ajute, ce pretenții să am? Omul nu vrea bani. După două luni jumătate stăm la masă, acum nu stăm la masă pentru că ajută”, a declarat Gigi Becali, conform sport.ro.

Rădoi a mai pregătit FCSB pentru câteva luni, între iunie și noiembrie 2015 și a plecat în urma unui conflict cu nașul său, Gigi Becali. Mandatul a fost marcat de un eșec: necalificarea într-o grupă europeană

Experiența la FCSB a fost prima în antrenorat. De atunci, Rădoi a mai condus de pe bancă România U21, prima reprezentativă, Universitatea Craiova, Al-Tai, Al-Bataeh și Al-Jazira. A fost o scurtă vreme și managerul sportiv al echipei naționale U21.

În 2023, Mirel Rădoi declara pentru GSP că nu ar mai vrea să lucreze cu Gigi Becali.