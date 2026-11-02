O amplă operațiune de căutare mobilizată în județele Sălaj și Cluj sa încheiat cu succes după zeci de ore de eforturi neîntrerupte. Polițiștii, jandarmii și voluntarii au refuzat să renunțe și să activeze toate resursele disponibile, inclusiv un elicopter și tehnică de termoviziune, reușind să găsească în siguranță pe cei trei copii plecați voluntar.

Mobilizare exemplară și o determinare de nezdruncinat a forțelor de ordine din Sălaj și Cluj, în cadrul uneia dintre cele mai complexe acțiuni de căutare din ultima perioadă. Totul a început în localitatea Borla, comuna Bocșa, când polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Zalău au fost sesizați cu privire la dispariția a trei minori. Denis Antonio, de 11 ani, Ioan, de 13 ani, și Raluca Mădălina, în vârstă de 12 ani, plecaseră voluntar de pe un teren viran și nu mai reveniră. Cazul a fost preluat imediat de Serviciul de Investigații Criminale Sălaj, iar găsirea copiilor a devenit prioritatea absolută a întregului inspectorat.

O echipă operativă masivă a fost constituită pe loc, integrând forțe de la Serviciul Rutier, Poliția Municipiului Zalău și secțiunile rurale din zonă. Pentru că fiecare minut conta, autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pe teritoriul județelor Sălaj și Cluj. Scenariul a devenit rapid o cursă contracronometru. Căutările s-au desfășurat fără întrerupere pe nopții, salvatorii refuzând să se oprească în ciuda întunericului și a terenului dificil. Dispozitivul a fost extins rapid prin cooptarea Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, a jandarmilor clujeni, a Grupării Mobile „Ștefan Cicio-Pop” și a voluntarilor din Asociația CERT.

Forțele de ordine au refuzat să renunțe, intensificând acțiunile prin instituirea de filtre rutiere și folosirea câinilor de urmă. Peste 50 de cadre au periat fiecare zonă suspectă. Efortul colectiv a dat primele rezultate într-o după-amiază, în jurul orei 18:25, când doi dintre minori, Denis Antonio și Raluca Mădălina, au fost localizați în proximitatea localității Șardu, din județul Cluj, alături de tatăl lor. Deși o parte din misiune era îndeplinită, salvatorii nu s-au relaxat. Al treilea frate, Ioan, era încă dispărut, iar operațiunea a continuat cu aceeași intensitate.

A doua zi dimineața, structurale Ministerului Afacerilor Interne au ridicat nivelul de intervenție. În sprijinul echipelor de la sol a fost trimis un elicopter al Inspectoratului General de Aviație. Terenul a fost scanat de la înălțime, în timp ce echipele pedestre au utilizate camere și binocluri cu termoviziune, dar și noi echipaje canine. Perseverența forțelor de ordine a fost răsplătită la prânz, în jurul orei 13:55. Ioan a fost identificat pe raza localității Turea, în județul Cluj, însoțit de un bărbat de 43 de ani.

Misiunea sa încheiat cu un succes total, datorat exclusiv refuzului autorităților de a abandona verificările. Toți cei trei copii au fost aduși la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj pentru audieri și verificări suplimentare. În prezent, minorii se află în afara oricărui pericol, iar polițiștii au sesizat Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului pentru deschiderea unei anchete sociale. Oamenii legii continuă investigațiile pentru a clarifica condițiile exacte în care să produs acest incident și pentru a stabili condițiile legale necesare.