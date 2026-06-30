Campioana României la handbal masculin, Dinamo București, și-a aflat adversarele din grupele EHF Champions League pentru noul sezon. „Dulăii” vor avea o misiune extrem de dificilă după o tragere la sorți cu ghinion, care i-a trimis direct în aceeași grupă cu deținătoarea trofeului, Barcelona. Competiția vine la pachet și cu o schimbare radicală de format.

Spectacolul total din cea mai importantă competiție intercluburi la handbal se întoarce din toamnă cu reguli complet noi și meciuri de foc pentru campioana României. Sezonul 2026-2027 aduce o modificare majoră de structură. S-a renunțat la sistemul clasic cu 2 grupe de câte 8 echipe, trecându-se la un format extins cu 24 de echipe la start, împărțite în 6 grupe a câte 4 formații.

Dinamo a fost plasată în urna a 3-a valorică, iar sorții nu au fost deloc blânzi. Din prima urnă, bucureștenii au dat peste gigantul spaniol Barcelona, câștigătoarea en-titre a trofeului. Grupa este completată de francezii de la Montpellier din urna a 2-a și de danezii de la SAH Aarhus din urna 4. Noul sistem este însă mai permisiv. Primele 2 clasate merg în turul principal, în timp ce locurile 3 și 4 nu mai sunt eliminate direct, ci își continuă parcursul european în EHF European League.

Pentru „Dulăi”, această campanie este o șansă imensă de a șterge impresia lăsată în stagiunea precedentă. Anul trecut, Dinamo a avut un parcurs dezamăgitor, terminând pe locul 7 într-o grupă de 8 echipe, cu doar 4 puncte strânse și victorii izolate doar cu Kolstad și Nantes. Acum, cu experiența acumulată și un lot proaspăt, dinamoviștii vor să demonstreze că rămân o forță respectată pe continent.

Căpitanul echipei, Robert Militaru, s-a arătat optimist și a declarat că, dincolo de prezența Barcelonei, grupa este una echilibrată, iar noul format oferă o continuitate europeană excelentă. Obiectivul clar al echipei este ieșirea din grupă și un drum cât mai lung în Champions League. Noul sezon va debuta oficial în perioada 9-10 septembrie, iar fanii dinamoviști se pregătesc deja pentru nopți europene de gală în Sala Polivalentă.