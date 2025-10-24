Dinamo a fost învinsă de Industria Kielce în etapa a 6-a a Ligii Campionilor, în grupa A. Partida s-a încheiat cu scorul de 28-25 pentru echipa din Polonia.

Dinamo a fost învinsă de Industria Kielce în etapa a 6-a a Ligii Campionilor, în grupa A, cu scorul de 28-24 , după ce, la pauză, tabela indica 14-12 pentru echipa din Polonia. Dinamoviștii rămân fără victorie deocamdată și au șanse tot mai mici de a avansa în faza următoare a competiției supreme continentale.

Într-o grupă A complicată, cu multe echipe tari, pentru campioana României misiunea este mereu una dificilă, însă împotriva lui Kielce – care are o victorie și 4 înfrângeri până acum – șansele se desenau ceva mai apăsat. Totuși, echipa polonă, învingătoare în competiția supremă continentală în 2016 și finalistă în 2022 și 2023, pornea cu un avantaj în sala Dinamo.

Prima repriză a fost echilibrată, niciuna dintre echipe nu a reușit să se desprindă la mai mult de trei goluri. La pauză, campioana Poloniei conducea cu 14-12.

În a doua repriză, Dinamo s-a apropiat de mai multe ori la un singur gol. Cu toate acestea, polonezii s-au impus cu cinci patru avans, scor 24-28.

Dinamo o învinsese pe Kielce în septembrie 2021, o victorie electrizantă în Liga Campionilor, acasă, 32-29, iar polonezii s-au revanșat pe teren propriu, 6 luni mai târziu.

Dinamo rămâne fără victorie în sezonul actual al Ligii Campionilor.

Campioana României a înregistrat doar eşecuri în etapele anterioare: 30-33 cu Sporting Lisabona, 28-31 cu Kolstad Handball, 27-30 cu Veszprem HC, 31-32 cu Fuchse Berlin şi 28-34 cu Aalborg Handball.

Următorul meci al campioanei României este programat pe 13 noiembrie, în etapa a 7-a. Atunci Dinamo va face deplasarea în Franța pentru a o înfrunta pe HBC Nantes, ocupantă a locului 4 în clasamentul grupei A.

În stagiunea precedentă, campioana României nu a trecut de faza play-off a competiţiei, fiind eliminată de câştigătoarea ulterioară a trofeului, SC Magdeburg.

EHF Champions League va avea din sezonul 2026-2027 un format cu 24 de echipe. Acum se joacă în format de 16 echipe împărțite în 2 grupe.

Competiția va porni cu 6 grupe de câte 4 echipe, iar primele două clasate după meciurile tur-retur vor merge în grupele principale (două grupe de 6).

Locurile 3 și 4 din grupe (12 echipe în total) vor continua în EHF European League.