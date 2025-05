Naționala de handbal masculin a României s-a calificat pentru a doua oară la rând la Campionatul European. Tricolorii și-au aflat programul de la EURO 2026, acolo unde vor avea o misiune extrem de dificilă în grupa B.

Elevii lui Bogdan Buricea vor juca împotriva campioanei mondiale Danemarca, „revelației” Campionatului Mondial Portugalia și contra Macedoniei de Nord.

Așadar, niște adversare foarte puternice pentru „tricolori”, care își cunosc programul din cadrul grupei organizate în Herning în 2026.

Partidele se vor desfășura astfel:16 ianuarie: Portugalia vs. România; 18 ianuarie: România vs. Danemarca; 20 ianuarie: Macedonia de Nord vs. România

În faza grupelor preliminare, România a adunat 2 victorii (29-26 vs. Israel, 28-24 vs. Portugalia), un egal (29-29 vs. Israel) și 3 înfrângeri (30-37 vs. Portugalia, 27-28 și 29-30 vs. Polonia). Cu un total de 5 puncte, „tricolorii” s-au clasat pe poziția a treia în Grupa 8 și au obținut a doua calificare consecutivă la Campionatul European de handbal.

România a mai participat de 3 ori în istorie la Campionatul European: 1994 –când a obținut locul 11, 1996 –când a obținut locul 9 și 2024, care a adus o clasare abia pe locul 22.

În 2024, Campionatul European de Handbal Masculin a fost câștigat de Franța, după o victorie complicată în fața Danemarcei, adjudecată la scorul de 33-31. Finala turneului s-a disputat în Lanxess Arena din Köln, Germania, în fața a 19.750 de spectatori.