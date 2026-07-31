Jandarmii sălăjeni au descoperit 242 de infracțiuni și au aplicat amenzi de aproape 500.000 de lei în primele 6 luni ale acestui an. În cadrul bilanțului prezentat de colonelul Vasile-Adrian Cigăran, instituția a raportat o creștere importantă pe componenta combativă. Totodată, structurile antiteroriste și de acțiuni speciale au fost mobilizate la peste 400 de intervenții pentru a menține siguranța în contextul riscurilor internaționale.

Cooperarea instituțională și lupta directă împotriva criminalității au fost pilonii de bază pentru Jandarmeria Sălaj în prima jumătate a anului 2026. Structurile operative au executat 650 de misiuni în colaborare cu alte autorități publice. Cele mai multe acțiuni, adică 618, au fost desfășurate cot la cot cu polițiștii din județ. Jandarmii au oferit sprijin și în cadrul unor controale specifice, participând la misiuni alături de organele silvice și piscicole, Administrația Națională a Penitenciarelor sau inspectorii societății de transport local Transurbis.

Așa cum a prezentat șeful jandarmeriei Sălaj, un capitol extrem de important în contextul geopolitic actual l-au reprezentat acțiunile speciale și antiteroriste. Din cauza provocărilor de securitate din Uniunea Europeană și a tensiunilor din Orientul Mijlociu, paza obiectivelor sensibile și a comunităților expuse a fost ridicată la un nivel superior. Pentru a preveni orice incident major, grupa specială din cadrul Detașamentului Mobil a asigurat o prezență permanentă în spațiul public, alternând dispozitivele cu mascații de la poliție. Structura de acțiuni speciale a bifat 422 de misiuni în acest semestru. Printre acestea se numără 182 de acțiuni de protecție antiteroristă și 10 intervenții complexe alături de structurile DIICOT și de combatere a criminalității organizate din Sălaj și Cluj. De asemenea, luptătorii au participat la punerea în executare a 217 mandate emise de procurorii antimafia.

Munca din teren a adus rezultate notabile și pe linia combaterii faptelor antisociale, înregistrându-se o creștere cu peste 17% a infracțiunilor descoperite. În total, jandarmii au constatat 242 de infracțiuni, fiind identificați 247 de făptuitori. În mod independent au fost depistate 63 de fapte penale, în timp ce restul de 179 de infracțiuni au fost constatate în timpul patrulelor mixte alături de polițiști. Nici cei care au încălcat regulile de conviețuire socială nu au scăpat nepedepsiți. Jandarmii au aplicat 1.143 de sancțiuni contravenționale, dintre care 786 au fost amenzi, iar 357 au fost avertismente scrise. Valoarea totală a amenzilor a depășit 489.000 de lei, cele mai multe fiind aplicate pentru tulburarea ordinii publice, nerespectarea regimului silvic și gestionarea deșeurilor. Bilanțul primelor 6 luni se încheie cu punerea în executare a 432 de mandate de aducere, jandarmii reușind să localizeze și să prezinte în fața instanțelor sau a procurorilor 271 de persoane din 48 de localități.